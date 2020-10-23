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Золотая лихорадка (2010), 11 сезон

Постер к 11-му сезону телешоу Золотая лихорадка
Киноафиша Сериалы Золотая лихорадка Сезоны Сезон 11

Gold Rush 16+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 23 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 21
Продолжительность сезона 21 час 0 минут
О чем 11-й сезон телешоу «Золотая лихорадка»

В 11 сезоне шоу «Золотая лихорадка» по мере того, как цены на золото повышаются до рекордных высот, а цена на топливо, наоборот, падает, Паркер, Рик и Тони делают все, чтобы использовать эти условия. Но после того, как пандемия задержала начало сезона, осталось немного времени на заработки. Паркер расширяется до второго разреза и доверяет новичку-прорабу. Тони сражается с вырубкой, а новичок Фред Льюис обращается к легенде горного дела. Команда Паркера трудится сверхурочно, чтобы обеспечить работу обеих моечных установок в надежде на большую отдачу. Рик пытается удержать маленькую команду.

Рейтинг шоу

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7.3 IMDb
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Список серий 11-го сезона телешоу «Золотая лихорадка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Идеальный шторм The Perfect Storm
Сезон 11 Серия 1
23 октября 2020
Земля обетованная Promised Land
Сезон 11 Серия 2
30 октября 2020
Быстрый и яростный The Fast and the Furious
Сезон 11 Серия 3
6 ноября 2020
Пора разбить копилку Breaking the Piggy Bank
Сезон 11 Серия 4
13 ноября 2020
Оно живое It's Alive
Сезон 11 Серия 5
20 ноября 2020
Большой Красный против Слюцифера Big Red vs. Sluicifer
Сезон 11 Серия 6
27 ноября 2020
Шестое чувство Рика Rick's Sixth Sense
Сезон 11 Серия 7
4 декабря 2020
Утраченное золото с Райского холма Lost Gold of Paradise Hill
Сезон 11 Серия 8
11 декабря 2020
Возвращение на Аляску Back to Alaska
Сезон 11 Серия 9
18 декабря 2020
Рекордсмен Record Breaker
Сезон 11 Серия 10
1 января 2021
Заклятые враги Frenemies
Сезон 11 Серия 11
8 января 2021
Воскрешение монстров Resurrecting Monsters
Сезон 11 Серия 12
15 января 2021
Получил свою шестерку Got Your Six
Сезон 11 Серия 13
22 января 2021
Фредди спешит на помощь Freddy to the Rescue
Сезон 11 Серия 14
29 января 2021
Викинг-детектив The Viking Detective
Сезон 11 Серия 15
5 февраля 2021
Никаких вопросов No Questions Asked
Сезон 11 Серия 16
12 февраля 2021
Усиливающаяся боль Growing Pains
Сезон 11 Серия 17
19 февраля 2021
Сокращение на 6 миллионов долларов The $6 Million Cut
Сезон 11 Серия 18
26 февраля 2021
Ясные глаза, полные кастрюли Clear Eyes, Full Pans
Сезон 11 Серия 19
5 марта 2021
Атака или отступление Attack or Retreat
Сезон 11 Серия 20
12 марта 2021
Финал Endgame
Сезон 11 Серия 21
19 марта 2021
График выхода всех сериалов
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