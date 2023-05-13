23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга»В свое время «Бандитский Петербург» стал одним из самых успешных российских сериалов, а песню Игоря Корнелюка про город, которого нет, знают даже те, кто не видел ни одной серии. Рассказываем, как сложились судьбы актеров, сыгравших центральных персонажей одного из главных телехитов нулевых.
«Модный синдикат»: яркий саундтрек к сериалуПолноценный гид по композициям, которые создатели проекта отобрали для подчеркнуто пародийного слияния индустрии высокой моды, провинциального гламура и криминального мира России.
Месть от кутюр: 8 сериалов про опасный мир моды14 марта на телеканале СТС состоится премьера комедийного сериала «Модный синдикат» с Яном Цапником и Марией Горбань в главных ролях. В преддверии старта оригинального проекта Киноафиша составила для вас подборку лучших сериалов о мире моды.