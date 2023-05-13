Меню
Новости о сериале «Модный синдикат»

Новости о сериале «Модный синдикат»
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все. 
13 мая 2023 12:00
23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга»
23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга» В свое время «Бандитский Петербург» стал одним из самых успешных российских сериалов, а песню Игоря Корнелюка про город, которого нет, знают даже те, кто не видел ни одной серии. Рассказываем, как сложились судьбы актеров, сыгравших центральных персонажей одного из главных телехитов нулевых.  
19 января 2023 13:00
«Модный синдикат»: яркий саундтрек к сериалу
«Модный синдикат»: яркий саундтрек к сериалу Полноценный гид по композициям, которые создатели проекта отобрали для подчеркнуто пародийного слияния индустрии высокой моды, провинциального гламура и криминального мира России.
1 апреля 2022 14:28
Где снимали сериал «Модный синдикат»?
Где снимали сериал «Модный синдикат»? 14 марта на телеканале СТС вышел новый ситком в лучших традициях «Кухни» и «Жены олигарха». Рассказываем, где снимали этот комедийный мир моды.  
21 марта 2022 17:26
«Сначала я решил не ввязываться в эту авантюру»: интервью с актером Яном Цапником
«Сначала я решил не ввязываться в эту авантюру»: интервью с актером Яном Цапником В преддверии выхода нового сериала «Модный синдикат» на СТС Киноафише удалось поговорить с исполнителем главной роли модельера Ланского  –  Яном Цапником. Актер рассказал о подготовке к проекту, своей особой любви к театру и предпочтениях в отдыхе.
9 марта 2022 12:30
Тест: хорошо ли ты знаешь мир высокой моды из фильмов и сериалов?
Тест: хорошо ли ты знаешь мир высокой моды из фильмов и сериалов? Специально для всех будущих зрителей сериала «Модный синдикат» телеканала СТС редакция Киноафиши составила тест, который поможет вам оценить собственные познания о мире высокой моды (на примере знаменитых героев фильмов и сериалов).
9 марта 2022 11:51
Месть от кутюр: 8 сериалов про опасный мир моды
Месть от кутюр: 8 сериалов про опасный мир моды 14 марта на телеканале СТС состоится премьера комедийного сериала «Модный синдикат» с Яном Цапником и Марией Горбань в главных ролях. В преддверии старта оригинального проекта Киноафиша составила для вас подборку лучших сериалов о мире моды.
9 марта 2022 11:38
