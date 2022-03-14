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Модный синдикат 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Модный синдикат
Киноафиша Сериалы Модный синдикат Сезоны Сезон 1

Модный синдикат 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 17
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Модный синдикат»

В 1 сезоне сериала «Модный синдикат» в центре событий оказывается модельер Ланской, который когда-то пользовался большим успехом в мире моды. Те времена давно остались в прошлом, но герой не перестает мечтать о том, как манекенщицы в его нарядах будут дефилировать по подиумам Парижа и Милана. Чтобы вновь завоевать прочные позиции в модной индустрии, Ланскому требуется финансирование. Он заключает соглашение с Галиной – женой криминального авторитета из Сахалина. Проблема в том, что чрезмерно уверенная в себе девушка напрочь лишена вкуса, и поначалу Ланскому приходится с ней нелегко. Но спустя некоторое время он начинает видеть в грубой Гале музу.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Модный синдикат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 марта 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 марта 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 марта 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 марта 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 марта 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
21 марта 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
21 марта 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
22 марта 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
23 марта 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
24 марта 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
28 марта 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
29 марта 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
30 марта 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
31 марта 2022
График выхода всех сериалов
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