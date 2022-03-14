В 1 сезоне сериала «Модный синдикат» в центре событий оказывается модельер Ланской, который когда-то пользовался большим успехом в мире моды. Те времена давно остались в прошлом, но герой не перестает мечтать о том, как манекенщицы в его нарядах будут дефилировать по подиумам Парижа и Милана. Чтобы вновь завоевать прочные позиции в модной индустрии, Ланскому требуется финансирование. Он заключает соглашение с Галиной – женой криминального авторитета из Сахалина. Проблема в том, что чрезмерно уверенная в себе девушка напрочь лишена вкуса, и поначалу Ланскому приходится с ней нелегко. Но спустя некоторое время он начинает видеть в грубой Гале музу.