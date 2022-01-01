Стрим-сервис Spectrum Originals

Платформа для просмотра фильмов и сериалов, принадлежащая Charter Communications, который является одним из крупнейших операторов кабельного телевидения в США. На сервисе размещены оригинальные сериалы, доступные клиентам провайдера. Просмотр бесплатный и без рекламы.

Первый оригинальный сериал «Лучшие в Лос-Анджелесе» запустили вместе с премьерой Spectrum Originals. Это первая попытка поставщика услуг самому делать контент. Впоследствии владельцы платформы перенесли на нее и другие проекты, купленные у сторонних студий, — «Потерянный рай», «Охота».