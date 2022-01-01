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Киноафиша Дистрибьютеры Spectrum Originals

Стрим-сервис Spectrum Originals

О стрим-сервисе

Платформа для просмотра фильмов и сериалов, принадлежащая Charter Communications, который является одним из крупнейших операторов кабельного телевидения в США. На сервисе размещены оригинальные сериалы, доступные клиентам провайдера. Просмотр бесплатный и без рекламы.

Первый оригинальный сериал «Лучшие в Лос-Анджелесе» запустили вместе с премьерой Spectrum Originals. Это первая попытка поставщика услуг самому делать контент. Впоследствии владельцы платформы перенесли на нее и другие проекты, купленные у сторонних студий, — «Потерянный рай», «Охота».

Сериалы
Долгий медленный выдох
Долгий медленный выдох
драма 2022, США
0.0
Джордж и Тэмми
драма, биография, исторический, музыка 2022,
0.0
Джо Пикетт
Джо Пикетт
драма 2021, США
0.0
Райское местечко
Райское местечко
драма, мистика 2021, Австралия
0.0
Кусь
Кусь
драма 2021, США
0.0
Все сериалы
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