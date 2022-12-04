Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Джордж и Тэмми 2022 - 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Джордж и Тэмми
Киноафиша Сериалы Джордж и Тэмми Сезоны Сезон 1

George & Tammy
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Джордж и Тэмми»

В 1 сезоне сериала «Джордж и Тэмми» двое популярных кантри-музыкантов проводят вместе все свое время. Джордж Джонс и Тэмми Уайнетт выступают на общей сцене, а за кулисами продолжается их совместная жизнь звездной пары. Супруги страстно влюблены друг в друга, однако их брак проходит не так гладко, как карьера в шоу-бизнесе. Мужчина зарывает талант в землю, поддавшись пагубному пристрастию к алкоголю. Его жена всеми силами старается поддерживать любимого человека. Она возит его в клинику и помогает бороться с зависимостью. Тэмми рожает Джорджу дочь. Их отношения продолжаются семь лет и в корне меняют жизни обоих.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Джордж и Тэмми График выхода всех сериалов
Сезон 1
Гонка продолжается The Race Is On
Сезон 1 Серия 1
4 декабря 2022
Поддержи своего мужчину Stand by Your Man
Сезон 1 Серия 2
9 декабря 2022
Мы будем держаться We're Gonna Hold On
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2022
Гранд тур The Grand Tour
Сезон 1 Серия 4
23 декабря 2022
Двухэтажный дом Two Story House
Сезон 1 Серия 5
30 декабря 2022
Оправданный и древний Justified & Ancient
Сезон 1 Серия 6
6 января 2023
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше