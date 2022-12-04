В 1 сезоне сериала «Джордж и Тэмми» двое популярных кантри-музыкантов проводят вместе все свое время. Джордж Джонс и Тэмми Уайнетт выступают на общей сцене, а за кулисами продолжается их совместная жизнь звездной пары. Супруги страстно влюблены друг в друга, однако их брак проходит не так гладко, как карьера в шоу-бизнесе. Мужчина зарывает талант в землю, поддавшись пагубному пристрастию к алкоголю. Его жена всеми силами старается поддерживать любимого человека. Она возит его в клинику и помогает бороться с зависимостью. Тэмми рожает Джорджу дочь. Их отношения продолжаются семь лет и в корне меняют жизни обоих.