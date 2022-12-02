Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Джордж и Тэмми
Новости
Новости о сериале «Джордж и Тэмми»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Джордж и Тэмми»
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон
На этой неделе стриминги предлагают раскрыть убийство агента британской разведки, спеть о любви с Джессикой Честейн, отправиться в путешествие по сказочному миру и побродить по загадочной гостинице с Тильдой Суинтон.
Написать
2 декабря 2022 15:00
Джессика Честейн и Майкл Шеннон становятся звездами кантри в трейлере сериала «Джордж и Тэмми»
Музыкальный байопик получил также и дату премьеры.
Написать
4 ноября 2022 15:31
Появились первые кадры с Джессикой Честейн и Майклом Шенноном из сериала «Джордж и Тэмми»
В проекте Paramount+ актеры сыграли легенд кантри.
Написать
7 октября 2022 12:57
Стив Зан присоединился к Джессике Честейн и Майклу Шеннону в касте сериала о кантри-музыке «Джордж и Тэмми»
Постановкой всех серий займется режиссер «Самого пьяного округа в мире».
Написать
9 декабря 2021 16:37
Майкл Шеннон сыграет с Джессикой Честейн в мини-сериале о кантри-музыкантах Джордже Джонсе и Тэмми Уайнетт
В грядущем шоу актеры будут сами петь песни.
Написать
8 декабря 2021 16:43
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667