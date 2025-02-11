Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Почка Новости

Новости о сериале «Почка»

Новости о сериале «Почка» Вся информация о сериале
Любовь Аксенова предстает перед судом в трейлере третьего сезона «Почки»
Любовь Аксенова предстает перед судом в трейлере третьего сезона «Почки» Обаятельная стерва Наташа Кустова снова в деле.
Написать
11 февраля 2025 12:31
«Почка» и «Обоюдное согласие» включены в программу берлинского фестиваля сериалов
«Почка» и «Обоюдное согласие» включены в программу берлинского фестиваля сериалов Первое шоу будет представлено на внеконкурсном показе, а второе — поборется за приз одной из номинаций смотра.
Написать
6 июля 2023 15:57
В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов
В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов Базовые и ультрамодные аксессуары, которые понравятся фанатам «Эмили в Париже», «Секса в большом городе» и «Убивая Еву».  
Написать
2 мая 2023 15:00
Главный женский сериал сезона: 7 причин посмотреть «Жить жизнь»
Главный женский сериал сезона: 7 причин посмотреть «Жить жизнь» Интригующий проект про манипуляции для поклонников «Содержанок».
Написать
13 апреля 2023 12:00
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ «Плейлист волонтера», «Актрисы», «Дело о пропавшей деревне» и другие интересные проекты.
Написать
17 марта 2023 12:00
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой По случаю дня рождения актрисы вспоминаем ее самые интересные цитаты.
Написать
15 марта 2023 13:00
Эксклюзив: актриса из сериала «Почка» Валерия Федорович — о любимых режиссерах и сериале, который советует каждому
Эксклюзив: актриса из сериала «Почка» Валерия Федорович — о любимых режиссерах и сериале, который советует каждому 8 марта в онлайн-кинотеатре KION состоялась долгожданная премьера второго сезона нашумевшего сериала «Почка». В продолжении хита расчетливой и беспринципной чиновнице Наталье Кустовой теперь нужно добыть не одну, а семьдесят почек, чтобы ее возлюбленному Мише легально провели операцию по пересадке. В честь выхода второго сезона «Почки» мы пообщались с Валерией Федорович, сыгравшей жену священника (брата главной героини), и расспросили ее о любимом кино.
Написать
9 марта 2023 14:48
Любовь Аксенова возвращает долг своему спасителю в трейлере второго сезона сериала «Почка»
Любовь Аксенова возвращает долг своему спасителю в трейлере второго сезона сериала «Почка» Продолжение комедии об отчаянной охоте за ценными органами выйдет на экраны в Международный женский день.
Написать
28 февраля 2023 11:49
Второй сезон сериала «Почка» с Любовью Аксеновой получил дату премьеры
Второй сезон сериала «Почка» с Любовью Аксеновой получил дату премьеры Премьера продолжения популярной авантюрной комедии состоится в Международный женский день.
Написать
16 февраля 2023 11:10
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней На этой неделе стриминги предлагают справиться с депрессией, раскрыть серию преступлений и найти идеальную пару. 
Написать
27 января 2023 15:00
«1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года
«1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года Шоу признали лучшим отечественным проектом семь из 22 ведущих критиков России.
Написать
26 декабря 2022 16:06
Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон
Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон По мнению зрителей, в этих историях еще рано ставить точку.    
Написать
7 октября 2022 12:00
Стартовали съемки второго сезона сериала «Почка» с Любовью Аксеновой
Стартовали съемки второго сезона сериала «Почка» с Любовью Аксеновой Появились подробности сюжета.
Написать
20 сентября 2022 13:57
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Даже самые яркие звезды начинали с малого.  
Написать
16 сентября 2022 12:00
Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру
Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру 14 июля на Premier стартовала драмеди «Люся», которая повествует о том, как искусственный интеллект исследует границы морали. Одну из ролей в сериале исполнил Иван Макаревич. По случаю премьеры Киноафиша встретилась с актером и расспросила про любимые фильмы и сериалы.
Написать
25 июля 2022 13:25
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети Какие отечественные и зарубежные сериалы, вышедшие в 2022 году, наиболее полюбились зрителям?
Написать
25 июля 2022 07:28
Что смотрят кинозвезды: актриса Кристина Кучеренко делится списком любимых фильмов и сериалов
Что смотрят кинозвезды: актриса Кристина Кучеренко делится списком любимых фильмов и сериалов Сегодня в онлайн-кинотеатре START начинается финальный сезон сериала «ИП Пирогова». По случаю скорого прощания с полюбившимся ситкомом Киноафиша выведала кинорекомендации у Кристины Кучеренко, героиня которой появится в грядущих эпизодах.
Написать
7 июня 2022 12:00
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить Рассказываем, что посмотреть и во время новогодних каникул, и в тяжелые рабочие будни после десятого января, а заодно надеемся, что стриминги и телеканалы будут так же радовать нас весь год.
Написать
29 декабря 2021 13:12
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Антон Филипенко делится личным списком любимых фильмов
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Антон Филипенко делится личным списком любимых фильмов 1 января в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера нового оригинального сериала «Почка». По сюжету главная героиня Наталья (Любовь Аксенова) больше всего на свете любит деньги и считает, что на них можно купить все что угодно. Как следствие, у нее складываются не самые лучшие отношения с родственниками, что сыграет против нее, когда ей понадобится почка для пересадки. В честь выхода этого сериала, Киноафиша пообщалась с исполнителем одной из главных ролей – Антоном Филипенко, чтобы выведать у него список любимых фильмов и сериалов.
Написать
26 декабря 2021 12:00
Взяточница Любовь Аксенова ищет себе донора в первом трейлере комедийного сериала «Почка»
Взяточница Любовь Аксенова ищет себе донора в первом трейлере комедийного сериала «Почка» Премьера состоится на видеосервисе KION.
Написать
21 декабря 2021 15:36
KION готовит сериал «Почка» во главе с Любовью Аксеновой — доступны первые кадры
KION готовит сериал «Почка» во главе с Любовью Аксеновой — доступны первые кадры Актриса дала эксклюзивный комментарий для «КиноАфиши».
Написать
8 декабря 2021 14:55
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше