1 января в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера нового оригинального сериала «Почка». По сюжету главная героиня Наталья (Любовь Аксенова) больше всего на свете любит деньги и считает, что на них можно купить все что угодно. Как следствие, у нее складываются не самые лучшие отношения с родственниками, что сыграет против нее, когда ей понадобится почка для пересадки. В честь выхода этого сериала, Киноафиша пообщалась с исполнителем одной из главных ролей – Антоном Филипенко, чтобы выведать у него список любимых фильмов и сериалов.