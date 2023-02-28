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Киноафиша Новости Любовь Аксенова возвращает долг своему спасителю в трейлере второго сезона сериала «Почка»

Любовь Аксенова возвращает долг своему спасителю в трейлере второго сезона сериала «Почка»

28 февраля 2023 11:49
Любовь Аксенова возвращает долг своему спасителю в трейлере второго сезона сериала «Почка»

Продолжение комедии об отчаянной охоте за ценными органами выйдет на экраны в Международный женский день.

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер ожидаемого второго сезона авантюрной комедии «Почка». Главные роли в продолжении популярного сериала исполнили Любовь Аксенова («Настя, соберись!»), Григорий Чабан («Бывшие»), Ирина Розанова («Будь моим Кириллом»), Дмитрий Лысенков («Вампиры средней полосы») и Алексей Розин («Нелюбовь»).

В центре сюжета — все та же аферистка Наташа Кустова (Аксенова). После удачной пересадки почки, доставшейся героине от матери Миши (Чабан), Наташу неожиданно начинает терзать непреодолимая страсть к сыну женщины. Хотя возвращение в Москву может грозить ей тюремным сроком, новые чувства оказываются сильнее холодного расчета. Наташа отправляется в столицу России, чтобы спасти Мишу от смертельной болезни, раздобыв ему новую почку. Однако из-за их общего непростого прошлого мужчина наотрез отказывается от ее помощи. Врачи сообщают Наташе, что Миша занимает 71-е место в списке ожидания на пересадку. Ситуация кажется безвыходной, но у героини рождается очередной хитрый план: раздобыть 70 почек для каждого человека в списке до Миши, чтобы его операция прошла легально. Погрузившись в поиски десятков доноров, Наташа начинает постепенно учиться не только желать, но и любить.

Первый сезон «Почки» вышел на экраны в январе 2022 года. Сериал быстро завоевал широкое признание зрителей и критиков, став одним из главных хитов KION. Он также был удостоен номинаций на престижные отечественные кинопремии «АПКиТ», «Золотой орел», «Сделано в России» и другие призы.

Режиссером новых серий выступила Мария Шульгина («Любовь без размера»). Она также написала сценарий вместе с Елизаветой Тихоновой («Страна Саша»). Функции шоураннера исполняет Авдотья Смирнова («История одного назначения»).

Премьера второго сезона «Почки» состоится в онлайн-кинотеатре KION 8 марта.

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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