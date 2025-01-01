Постеры сериала «Почка»

Первый сезон оставил слишком много вопросов без ответов: будет ли продолжение сериала «Чужой: Земля»

Тайвин Ланнистер и его шахматная партия: как один человек изменил карту власти в Вестеросе

Седьмой сезон стал последним, несмотря на рейтинг 8,2 на IMDb: почему закрыли культовый сериал «Менталист»

Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа

Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное

Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов

Лучший фильм в карьере Мадянова на Западе сравнили с легендарной «Яростью»: военная драма с Питтом оказалась хуже по всем статьям

Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали

В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли

Невозможное уравнение и астронавт-предатель: разбор самых непонятных моментов «Интерстеллара»