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Киноафиша Новости Эксклюзив: актриса из сериала «Почка» Валерия Федорович — о любимых режиссерах и сериале, который советует каждому

Эксклюзив: актриса из сериала «Почка» Валерия Федорович — о любимых режиссерах и сериале, который советует каждому

9 марта 2023 14:48
Эксклюзив: актриса из сериала «Почка» Валерия Федорович — о любимых режиссерах и сериале, который советует каждому

8 марта в онлайн-кинотеатре KION состоялась долгожданная премьера второго сезона нашумевшего сериала «Почка». В продолжении хита расчетливой и беспринципной чиновнице Наталье Кустовой теперь нужно добыть не одну, а семьдесят почек, чтобы ее возлюбленному Мише легально провели операцию по пересадке. В честь выхода второго сезона «Почки» мы пообщались с Валерией Федорович, сыгравшей жену священника (брата главной героини), и расспросили ее о любимом кино.

Любимый режиссер

Любимых режиссеров у меня четыре. Данелия, потому что гениально прост и чист. Тарантино, потому что безумен в своем таланте и любит женщин. Гай Ричи — только он может показать мужской мир так круто, так честно. Кустурица, потому что только он может так соединить комедию с трагедией, так показать любовь, так посмеяться над жизнью.

Эксклюзив: актриса из сериала «Почка» Валерия Федорович — о любимых режиссерах и сериале, который советует каждому
Квентин Тарантино

Фильм, который больше всего на вас повлиял

«Амаркорд» Федерико Феллини. Эта атмосфера… Эти мальчишки… Эта Италия… Пересматривая этот фильм, я как будто оказываюсь в своем детстве снова и снова.

Эксклюзив: актриса из сериала «Почка» Валерия Федорович — о любимых режиссерах и сериале, который советует каждому
Амаркорд

Сериал, который можете рекомендовать всем

«Чернобыль» Крэйга Мэйзина. Ужас берет с первой серии. Трагедия человеческой жизни, безумство вышестоящих лиц. Сериал стоит посмотреть каждому.

Эксклюзив: актриса из сериала «Почка» Валерия Федорович — о любимых режиссерах и сериале, который советует каждому
Чернобыль

Любимая комедия

Все комедии с Чарли Чаплином.

Эксклюзив: актриса из сериала «Почка» Валерия Федорович — о любимых режиссерах и сериале, который советует каждому
Огни большого города

Любимая актриса, которая вдохновляет

Алиса Фрейндлих. Она нравится мне своей самобытностью, внутренней силой, а также женственностью.

Эксклюзив: актриса из сериала «Почка» Валерия Федорович — о любимых режиссерах и сериале, который советует каждому
Служебный роман

Любимый советский фильм

«Мимино» Георгия Данелии. Он про всех нас, про неоднозначных и запутанных людей. Фильм сделан с любовью к людям.

Эксклюзив: актриса из сериала «Почка» Валерия Федорович — о любимых режиссерах и сериале, который советует каждому
Мимино

Что смотрите прямо сейчас?

Смотрю документальный фильм-сериал про Одиссея. Детям рассказываю про Древнюю Грецию, надо подготовленной быть.

Эксклюзив: актриса из сериала «Почка» Валерия Федорович — о любимых режиссерах и сериале, который советует каждому
Одиссей

Российский сериал, который стоит показать всему миру

«Оттепель» Валерия Тодоровского. Он честный. И про нас, непонятных русских.

Эксклюзив: актриса из сериала «Почка» Валерия Федорович — о любимых режиссерах и сериале, который советует каждому
Оттепель

Фото: Legion-Media
Мария Бабаева
Мария Бабаева
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