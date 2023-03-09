Эксклюзив: актриса из сериала «Почка» Валерия Федорович — о любимых режиссерах и сериале, который советует каждому
8 марта в онлайн-кинотеатре KION состоялась долгожданная премьера второго сезона нашумевшего сериала «Почка». В продолжении хита расчетливой и беспринципной чиновнице Наталье Кустовой теперь нужно добыть не одну, а семьдесят почек, чтобы ее возлюбленному Мише легально провели операцию по пересадке. В честь выхода второго сезона «Почки» мы пообщались с Валерией Федорович, сыгравшей жену священника (брата главной героини), и расспросили ее о любимом кино.
Любимый режиссер
Любимых режиссеров у меня четыре. Данелия, потому что гениально прост и чист. Тарантино, потому что безумен в своем таланте и любит женщин. Гай Ричи — только он может показать мужской мир так круто, так честно. Кустурица, потому что только он может так соединить комедию с трагедией, так показать любовь, так посмеяться над жизнью.
Фильм, который больше всего на вас повлиял
«Амаркорд» Федерико Феллини. Эта атмосфера… Эти мальчишки… Эта Италия… Пересматривая этот фильм, я как будто оказываюсь в своем детстве снова и снова.
Сериал, который можете рекомендовать всем
«Чернобыль» Крэйга Мэйзина. Ужас берет с первой серии. Трагедия человеческой жизни, безумство вышестоящих лиц. Сериал стоит посмотреть каждому.
Любимая комедия
Все комедии с Чарли Чаплином.
Любимая актриса, которая вдохновляет
Алиса Фрейндлих. Она нравится мне своей самобытностью, внутренней силой, а также женственностью.
Любимый советский фильм
«Мимино» Георгия Данелии. Он про всех нас, про неоднозначных и запутанных людей. Фильм сделан с любовью к людям.
Что смотрите прямо сейчас?
Смотрю документальный фильм-сериал про Одиссея. Детям рассказываю про Древнюю Грецию, надо подготовленной быть.
Российский сериал, который стоит показать всему миру
«Оттепель» Валерия Тодоровского. Он честный. И про нас, непонятных русских.