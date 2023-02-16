Второй сезон сериала «Почка» с Любовью Аксеновой получил дату премьеры

Онлайн-кинотеатр KION анонсировал дату премьеры второго сезона популярной российской авантюрной комедии «Почка». Продолжение выйдет на экраны в Международный женский день, 8 марта.

Главные роли в новых сериях вновь сыграли Любовь Аксенова, звезда фильма «Без меня» и сериала «Мажор», и Григорий Чабан, наиболее известный по шоу «Актер» и «Бывшие».

Сериал повествует о Наталье Кустовой (Аксенова), амбициозной и жадной до денег молодой женщине, которой срочно потребовалось найти подходящего донора почки, ради чего она решила прибегнуть к самым экстравагантным махинациям. По сюжету второго сезона, в Хорватии героиня путем обмана наконец получает заветный орган от мамы (Юлия Яблонская) музыканта Михаила (Чабан), который и сам нуждается в новой почке. Однако пересадка вызывает один необычный побочный эффект — у Наташи развивается непреодолимая страсть к Мише. Хотя возвращение в Россию может грозить героине тюрьмой, она не может сопротивляться своим чувствам и решает во что бы то ни стало помочь своему возлюбленному. Однако Миша — добросовестный и женатый человек, а потому не желает связываться с мошенницей, обманувшей его покойную мать, и хочет честно отстоять свою очередь на пересадку, в которой он на данный момент занимает 71-ое место. Тогда героиня разрабатывает отчаянный план по его спасению: ей необходимо найти 70 почек для всех людей в очереди перед Мишей, чтобы ему как можно скорее провели легальную операцию.

Творческая команда, подарившая зрителям первый сезон «Почки», вернулась к работе над продолжением в полном составе. Постановкой новый серий вновь занялась Мария Шульгина («Любовь без размера»), которая также написала их сценарий вместе с Елизаветой Тихоновой («Я «любила» мужа»). Шоураннером проекта выступает Авдотья Смирнова («История одного назначения»).