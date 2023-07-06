«Почка» и «Обоюдное согласие» включены в программу берлинского фестиваля сериалов

Первое шоу будет представлено на внеконкурсном показе, а второе — поборется за приз одной из номинаций смотра.

Онлайн-кинотеатр KION сообщил о том, что его шоу «Почка» и «Обоюдное согласие» вошли в программу седьмого Берлинского фестиваля сериалов (Berlin International TV Series Festival).

«Обоюдное согласие» получило номинацию в одной из конкурсных программ смотра, Best Drama Series («Лучший драматический сериал»). Шоу повествует об учительнице Анне Федорове (Светлана Иванова), которая отправляется весело провести время на яхте своих друзей. Под утро она спрыгивает с корабля, доплывает до берега и добирается до отделения полиции. Оказавшись в безопасности, героиня, покрытая синяками и ссадинами, пишет на друзей заявление об изнасиловании. Дело вызывает широкий общественный резонанс, поскольку все подозреваемые являются влиятельными фигурами города. Сняла сериал Валерия Гай Германика («Все умрут, а я останусь»).

Комедия «Почка» будет показана на фестивале в рамках внеконкурсной программы Passion Stories («Страстные истории»). В центре сюжета — продажный инспектор пожарной службы Наталья Кустовая (Любовь Аксенова), узнавшая о том, что неизлечимо больна. Героине срочно необходима пересадка почки, или ее ждет летальный исход. Загвоздка заключается в том, что донором может стать только близкий родственник девушки. Но никто из родственников не горит желанием жертвовать собой ради ее спасения. Тогда изворотливая Наталья решает прибегнуть к своему главному оружию — хитрости. Постановщицей сериала выступила Мария Шульгина («Любовь без размера»).

Берлинский фестиваль сериалов — это крупное международное мероприятие, призванное исследовать современную телевизионную культуру и повышать интерес аудитории к качественным сериалам со всего мира. Помимо показов, на смотре проходит деловой форум для представителей индустрии, а также множество лекций и мастер-классов.