Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Почка» и «Обоюдное согласие» включены в программу берлинского фестиваля сериалов

«Почка» и «Обоюдное согласие» включены в программу берлинского фестиваля сериалов

6 июля 2023 15:57
«Почка» и «Обоюдное согласие» включены в программу берлинского фестиваля сериалов

Первое шоу будет представлено на внеконкурсном показе, а второе — поборется за приз одной из номинаций смотра.

Онлайн-кинотеатр KION сообщил о том, что его шоу «Почка» и «Обоюдное согласие» вошли в программу седьмого Берлинского фестиваля сериалов (Berlin International TV Series Festival).

«Обоюдное согласие» получило номинацию в одной из конкурсных программ смотра, Best Drama Series («Лучший драматический сериал»). Шоу повествует об учительнице Анне Федорове (Светлана Иванова), которая отправляется весело провести время на яхте своих друзей. Под утро она спрыгивает с корабля, доплывает до берега и добирается до отделения полиции. Оказавшись в безопасности, героиня, покрытая синяками и ссадинами, пишет на друзей заявление об изнасиловании. Дело вызывает широкий общественный резонанс, поскольку все подозреваемые являются влиятельными фигурами города. Сняла сериал Валерия Гай Германика («Все умрут, а я останусь»).

Комедия «Почка» будет показана на фестивале в рамках внеконкурсной программы Passion Stories («Страстные истории»). В центре сюжета — продажный инспектор пожарной службы Наталья Кустовая (Любовь Аксенова), узнавшая о том, что неизлечимо больна. Героине срочно необходима пересадка почки, или ее ждет летальный исход. Загвоздка заключается в том, что донором может стать только близкий родственник девушки. Но никто из родственников не горит желанием жертвовать собой ради ее спасения. Тогда изворотливая Наталья решает прибегнуть к своему главному оружию — хитрости. Постановщицей сериала выступила Мария Шульгина («Любовь без размера»).

Берлинский фестиваль сериалов — это крупное международное мероприятие, призванное исследовать современную телевизионную культуру и повышать интерес аудитории к качественным сериалам со всего мира. Помимо показов, на смотре проходит деловой форум для представителей индустрии, а также множество лекций и мастер-классов.

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Читать далее 5 июля 2023
Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Читать далее 4 июля 2023
Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 5 июля 2023
Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Читать далее 6 июля 2023
Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 6 июля 2023
Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Читать далее 5 июля 2023
Кингсли Бен-Адир играет легенду регги в трейлере байопика «Боб Марли: Одна любовь» Кингсли Бен-Адир играет легенду регги в трейлере байопика «Боб Марли: Одна любовь» Читать далее 7 июля 2023
Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Читать далее 5 июля 2023
Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года Читать далее 5 июля 2023
Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Читать далее 6 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше