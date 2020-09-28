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Спасская 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Спасская
Киноафиша Сериалы Спасская Сезоны Сезон 1

Спасская 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Спасская»

В 1-м сезоне сериала «Спасская» в сочинском управлении уголовного розыска работает потомственная следовательница Анна. Свои сыскные таланты и железный характер роковая блондинка унаследовала от бабушки. Девушка строга, принципиальна и требовательна не только к себе, но и к коллегам. Когда в ее отделение из Краснодара переводят веселого и дерзкого оперативника Ильина, Спасская сразу с ним не ладит. Его прямолинейность и общительность не укладываются в ее картину мира. Но когда парень на первом же задании спасает Ане жизнь, ей приходится свыкнуться с новым напарником. Дома ее при этом ждет идеальный муж.
 

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Спасская График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Последний круиз I
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2020
Последний круиз II
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2020
Сын I
Сезон 1 Серия 3
29 сентября 2020
Сын II
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 2020
Искуситель I
Сезон 1 Серия 5
30 сентября 2020
Искуситель II
Сезон 1 Серия 6
30 сентября 2020
Роковая любовь I
Сезон 1 Серия 7
1 октября 2020
Роковая любовь II
Сезон 1 Серия 8
1 октября 2020
Проклятое золото I
Сезон 1 Серия 9
5 октября 2020
Проклятое золото II
Сезон 1 Серия 10
5 октября 2020
Крыса I
Сезон 1 Серия 11
6 октября 2020
Крыса II
Сезон 1 Серия 12
6 октября 2020
Клятва Гиппократа I
Сезон 1 Серия 13
7 октября 2020
Клятва Гиппократа II
Сезон 1 Серия 14
7 октября 2020
Змеиное гнездо I
Сезон 1 Серия 15
8 октября 2020
Змеиное гнездо II
Сезон 1 Серия 16
8 октября 2020
График выхода всех сериалов
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