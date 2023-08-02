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Спасская 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Спасская
Киноафиша Сериалы Спасская Сезоны Сезон 2

Спасская 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 52 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Спасская»

В 2-м сезоне сериала «Спасская» главная героиня не может прийти в себя сразу после нескольких потрясений: потери близкого друга и напарника Ильина и развода с супругом Олегом. Однако преступники не дремлют, и непростая работа следователя требует быстрых решений. Ане приходится забыть про стресс и взвалить на свои женские плечи управление всем сочинским отделом уголовного розыска. Теперь ей предстоит расследовать несколько сложных дел и выстроить сносные отношения с руководством из столицы. Кроме того, Олег предлагает ей восстановить брак, но женщина не уверена, что готова дать ему второй шанс.
 

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Спасская График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Эпизод 1
Сезон 2 Серия 1
2 августа 2023
Эпизод 2
Сезон 2 Серия 2
2 августа 2023
Эпизод 3
Сезон 2 Серия 3
2 августа 2023
Эпизод 4
Сезон 2 Серия 4
2 августа 2023
Эпизод 5
Сезон 2 Серия 5
2 августа 2023
Эпизод 6
Сезон 2 Серия 6
2 августа 2023
Эпизод 7
Сезон 2 Серия 7
2 августа 2023
Эпизод 8
Сезон 2 Серия 8
2 августа 2023
Эпизод 9
Сезон 2 Серия 9
2 августа 2023
Эпизод 10
Сезон 2 Серия 10
2 августа 2023
Эпизод 11
Сезон 2 Серия 11
2 августа 2023
Эпизод 12
Сезон 2 Серия 12
2 августа 2023
Эпизод 13
Сезон 2 Серия 13
2 августа 2023
Эпизод 14
Сезон 2 Серия 14
2 августа 2023
Эпизод 15
Сезон 2 Серия 15
2 августа 2023
Эпизод 16
Сезон 2 Серия 16
2 августа 2023
График выхода всех сериалов
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