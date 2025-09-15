Меню
Спасская 2020 - 2025, 5 сезон
О сериале
Сезоны
Отзывы
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Спасская
12+
Название
Сезон 5
Премьера сезона
15 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
16
Продолжительность сезона
13 часов 52 минуты
Рейтинг сериала
9.9
Оцените
11
голосов
5.7
IMDb
Написать отзыв
График выхода новых серий Спасская 5 сезона
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 5
Серия 1
15 сентября 2025
Серия 2
Сезон 5
Серия 2
15 сентября 2025
Серия 3
Сезон 5
Серия 3
16 сентября 2025
Серия 4
Сезон 5
Серия 4
16 сентября 2025
Серия 5
Сезон 5
Серия 5
17 сентября 2025
Серия 6
Сезон 5
Серия 6
17 сентября 2025
Серия 7
Сезон 5
Серия 7
18 сентября 2025
Серия 8
Сезон 5
Серия 8
18 сентября 2025
Серия 9
Сезон 5
Серия 9
22 сентября 2025
Серия 10
Сезон 5
Серия 10
22 сентября 2025
Серия 11
Сезон 5
Серия 11
23 сентября 2025
Серия 12
Сезон 5
Серия 12
23 сентября 2025
Серия 13
Сезон 5
Серия 13
24 сентября 2025
Серия 14
Сезон 5
Серия 14
24 сентября 2025
Серия 15
Сезон 5
Серия 15
25 сентября 2025
Серия 16
Сезон 5
Серия 16
25 сентября 2025
