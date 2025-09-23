Меню
Вся информация о сериале
Финал подкрался незаметно: в Сеть слили спойлеры концовки 5 сезона «Спасской» — Анна потеряет близкого уже в первой серии
Делимся подробностями для самых нетерпеливых.
1 комментарий
23 сентября 2025 13:46
«Остальные на ее фоне — офисные крыски»: ИИ вычислил лучших женщин-детективов из российских сериалов — Спасскую признал худшей из всех
Нейросеть даже составила таблицу с оценками красоток в погонах.
3 комментария
19 сентября 2025 09:25
Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий
От завязки сюжета до разбивающей мечты о счастливом конце кульминации.
Написать
13 сентября 2025 08:27
«Каменская такого не позволяла»: «Спасская» официально стала самым популярным российским сериалом — но зрители 4 сезон «громят» в пух и прах
Доверия к проекту у поклонников все меньше.
11 комментариев
10 сентября 2025 16:40
Любовный треугольник, мертвый бармен и серия из мертвых блондинок: чем закончился третий сезон «Спасской»
И что ждет героев дальше.
Написать
28 августа 2025 07:00
