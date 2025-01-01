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Киноафиша Сериалы Законник

Законник (2025 - …)

Zakonnik 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 8 часов 40 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается бывший следователь по имени Кирилл, жизнь которого быстро катится под откос: последние несколько лет он влачит жалкое существование, не в силах забыть свое прекрасное прошлое. Все меняется, когда криминальный авторитет обращается к герою за помощью. Бандит хочет отыскать и остановить киллера, собирающегося убить его. Для Кирилла это оказывается не только работой, но и шансом отомстить. Несколько лет назад по вине именно этого человека главный герой лишился своей дочери.

В ролях
В ролях
Аглая Шиловская
Аглая Шиловская
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин
Роман Маякин
Роман Маякин
Владимир Селезнев
Владимир Селезнев
Олег Савцов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 10 эпизодов
 
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