В центре событий оказывается бывший следователь по имени Кирилл, жизнь которого быстро катится под откос: последние несколько лет он влачит жалкое существование, не в силах забыть свое прекрасное прошлое. Все меняется, когда криминальный авторитет обращается к герою за помощью. Бандит хочет отыскать и остановить киллера, собирающегося убить его. Для Кирилла это оказывается не только работой, но и шансом отомстить. Несколько лет назад по вине именно этого человека главный герой лишился своей дочери.