«Этерна» закончится 2 августа — а что дальше? Вот что известно о судьбе второго и третьего сезонов

Сейчас тут играют малыши, а раньше находили поседевших от ужаса мальчиков: рассказываем, что стало с логовом Фишера

25 000 000 просмотров в день старта, но повторит ли 3 сезон «Колец власти» этот подвиг? Знаем дату выхода продолжения саги о Сауроне

Даже нейролептики не помогут: Меглин в реальности сидел бы в психушке, а не расследовал убийства — психиатр назвал диагноз героя «Метода»

Сценарий к «Гремлинам 3» уже готов — теперь все ждут одобрения Стивена Спилберга

После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти

Обнимал, целовал, руки распускал: психиатр разобрал поведение Паскаля с замужними актрисами — тревожностью там и не пахнет

Выключить на середине и забыть как страшный сон: драматические фильмы, которые просто невозможно смотреть

Новый «Офис» будет не просто ремейком: авторы обещают удивить, а премьера уже скоро — публикуем дату выхода

Культовая фраза из «Иронии судьбы» — чистая импровизация: Яковлев просто сказал, как чувствовал — теперь ее повторяют миллионы