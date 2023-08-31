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Спасская 2020 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Спасская
Киноафиша Сериалы Спасская Сезоны Сезон 3

Спасская 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 31 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 52 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Спасская»

В 3-м сезоне сериала «Спасская» продолжается история о буднях сочинского следственного подразделения. Аня ждет ребенка от бывшего супруга Олега Спасского. Однако ее романтические отношения с сослуживцем Петей Голицыным не заканчиваются. Пара собиралась провести выходной вдвоем, но их экстренно позвали на работу. Сотрудница финансовой организации Лиза Трунова умерла. Ее ударили бейсбольной битой по голове. Подозреваемым оказался сосед девушки, ее бывший парень Артем Терещенко немедленно признался в совершении этого преступления. Однако Аня и Голицын убеждены, что он лжет.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Спасская График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Бедная Лиза І
Сезон 3 Серия 1
31 августа 2023
Бедная Лиза ІІ
Сезон 3 Серия 2
31 августа 2023
Любовь нечаянно нагрянет І
Сезон 3 Серия 3
31 августа 2023
Любовь нечаянно нагрянет ІІ
Сезон 3 Серия 4
31 августа 2023
Блондинка за рулем І
Сезон 3 Серия 5
31 августа 2023
Блондинка за рулем ІІ
Сезон 3 Серия 6
31 августа 2023
Добрые дела І
Сезон 3 Серия 7
31 августа 2023
Добрые дела ІІ
Сезон 3 Серия 8
31 августа 2023
Порочная страсть І
Сезон 3 Серия 9
7 сентября 2023
Порочная страсть ІІ
Сезон 3 Серия 10
7 сентября 2023
Идеальная семья І
Сезон 3 Серия 11
7 сентября 2023
Идеальная семья ІІ
Сезон 3 Серия 12
7 сентября 2023
Последний пикник І
Сезон 3 Серия 13
7 сентября 2023
Последний пикник ІІ
Сезон 3 Серия 14
7 сентября 2023
Побег І
Сезон 3 Серия 15
7 сентября 2023
Побег ІІ
Сезон 3 Серия 16
7 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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