The Artful Detective season 4 watch online

Murdoch Mysteries 12+
Title Сезон 4
Season premiere 15 February 2011
Production year 2011
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"The Artful Detective" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Расследования Мердока» доктор Джулия Огден уезжает в Буффало. В полицейском участке ее заменяет другой патологоанатом – доктор Фрэнсис, который не особенно радуется необходимости работать вместе с детективом Мердоком. Тем временем, в реке недалеко от Торонто находят бетонный блок… с чьей-то отрубленной конечностью внутри. Вскоре выясняется, что это был далеко не последний подобный «сюрприз» для полиции. Все найденные части тела Уильям Мердок приносит в морг для экспертизы. Он подозревает, что они принадлежат не одной, а нескольким жертвам маньяка. Однако доктор Фрэнсис не проявляет к проблеме должного интереса.

8.3
Rate 15 votes
8.2 IMDb

"The Artful Detective" season 4 list of episodes.

Tattered and Torn
Season 4 Episode 1
15 February 2011
Kommando
Season 4 Episode 2
22 February 2011
Buffalo Shuffle
Season 4 Episode 3
1 March 2011
Downstairs, Upstairs
Season 4 Episode 4
8 March 2011
Monsieur Murdoch
Season 4 Episode 5
15 March 2011
Dead End Street
Season 4 Episode 6
22 March 2011
Confederate Treasure
Season 4 Episode 7
29 March 2011
Dial M for Murdoch
Season 4 Episode 8
5 April 2011
The Black Hand
Season 4 Episode 9
12 April 2011
Voices
Season 4 Episode 10
19 April 2011
Bloodlust
Season 4 Episode 11
26 April 2011
The Kissing Bandit
Season 4 Episode 12
3 May 2011
Murdoch in Wonderland
Season 4 Episode 13
10 May 2011
