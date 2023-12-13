Меню
Новости о сериале «Манюня»

Новости о сериале «Манюня» Вся информация о сериале
Девочки веселятся и шалят в трейлере третьего сезона «Манюни»
Девочки веселятся и шалят в трейлере третьего сезона «Манюни» Вместе с тем 14 декабря в прокат выходит полнометражный фильм «Манюня: Новогодние приключения».
13 декабря 2023 15:08
Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени
Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Казалось бы, советская эпоха давно осталась позади, но современные кинематографисты снова и снова находят причины вернуться к безвозвратно ушедшему прошлому, чтобы попытаться найти там ответы на вечные вопросы. Предлагаем и вам поддаться ностальгии, запустив на экране один из сериалов нашей подборки.
20 декабря 2022 14:08
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения У нас тут зима и общемировые кризисы, а у них яркое лето, вкусная еда и только добрые люди вокруг. Возвращайтесь в советское детство вместе с полюбившимися хулиганками Манюней и Наринэ. С 15 декабря на платформе Okko премьера второго сезона сериала «Манюня», в котором юные героини отправляются в пионерский лагерь, чтобы родители наконец-то могли сделать ремонт в квартирах, съездить к родственникам, а главное, отдохнуть от непрекращающихся выходок девочек, ну и «пусть и вожатым тоже будет плохо».
19 декабря 2022 13:50
Лето, загробная жизнь и больничная рутина: 8 добрых сериалов которые улучшат настроение
Лето, загробная жизнь и больничная рутина: 8 добрых сериалов которые улучшат настроение 15 декабря в подписке Okko начинает выходить второй сезон семейного комедийного сериала «Манюня» по одноимённому бестселлеру Наринэ Абгарян. В продолжении приключений советских школьниц и верных подруг Нарки и Манюни девочки отправляются в летний лагерь. Вспоминаем ещё 7 отличных сериалов, которые непременно подарят хорошее настроение и помогут отвлечься от любых забот.
19 декабря 2022 13:50
Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни»
Хроника одного беззаботного лета. Чего ждать от второго сезона «Манюни» 15 декабря в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера продолжения сериала о счастливом детстве в советской провинциальной Армении «Манюня». Новые эпизоды экранизации мемуаров Наринэ Абгарян расширяют границы удивительного мира, в котором живут представители двух дружных и весьма колоритных семей.
19 декабря 2022 13:49
Играют играючи: самые интересные сериалы про детей
Играют играючи: самые интересные сериалы про детей «На сцене нельзя переиграть ребенка, кошку и собаку – они органичны, наивны и искренни». Александр Ширвиндт
19 декабря 2022 13:48
Сегодня на Okko стартует второй сезон сериала «Манюня»
Сегодня на Okko стартует второй сезон сериала «Манюня» В новых сериях лучше подруги Манюня и Наринэ отправляются на отдых в страшный пионерский лагерь.
15 декабря 2022 14:47
Второй сезон сериала «Манюня» обрел дату премьеры на Okko
Второй сезон сериала «Манюня» обрел дату премьеры на Okko Продолжение стартует ровно через год после выхода оригинала.
6 декабря 2022 12:53
Сеть кинотеатров «КАРО» выпустит в прокат киноверсию сериала «Манюня»
Сеть кинотеатров «КАРО» выпустит в прокат киноверсию сериала «Манюня» Члены нашего Киноклуба имеют возможность бесплатно получить билеты на показ в Санкт-Петербурге.
13 мая 2022 15:54
Семейный сериал о дружбе двух армянских девочек: вышел трейлер приключенческой комедии «Манюня»
Семейный сериал о дружбе двух армянских девочек: вышел трейлер приключенческой комедии «Манюня» Экранизация одноименной повести стартует на сервисе Okko 15 декабря.
9 декабря 2021 15:21
