American Horror Story 2011, season 12

American Horror Story season 12 poster
American Horror Story 18+
Original title Delicate
Title Нежность
Season premiere 20 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 9 hours 0 minute
"American Horror Story" season 12 description

В 12-м сезоне сериала «Американская история ужасов» сюжет частично основан на мистическом романе Даниэль Валентайн Delicate Condition. В центре событий оказывается немолодая женщина, которая всеми возможными и невозможными способами пытается исполнить мечту своей жизни – завести долгожданного младенца. Врачи уверяют героиню, что и с ней, и с ее супругом в медицинском смысле все в полном порядке. Однако беременность не наступает уже долгие годы. Отчаявшаяся женщина начинает постепенно сходить с ума, с каждым днем все сильнее убеждаясь, что за ее несчастьем стоит некая злая потусторонняя сила.

Series rating

7.9
Rate 17 votes
7.9 IMDb

American Horror Story List of episodes

TV series release schedule
Multiply Thy Pain
Season 12 Episode 1
20 September 2023
Rockabye
Season 12 Episode 2
27 September 2023
When The Bough Breaks
Season 12 Episode 3
4 October 2023
Vanishing Twin
Season 12 Episode 4
11 October 2023
Preech
Season 12 Episode 5
18 October 2023
Opening Night
Season 12 Episode 6
3 April 2024
Ave Hestia
Season 12 Episode 7
10 April 2024
Little Gold Man
Season 12 Episode 8
17 April 2024
The Auteur
Season 12 Episode 9
24 April 2024
