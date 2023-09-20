В 12-м сезоне сериала «Американская история ужасов» сюжет частично основан на мистическом романе Даниэль Валентайн Delicate Condition. В центре событий оказывается немолодая женщина, которая всеми возможными и невозможными способами пытается исполнить мечту своей жизни – завести долгожданного младенца. Врачи уверяют героиню, что и с ней, и с ее супругом в медицинском смысле все в полном порядке. Однако беременность не наступает уже долгие годы. Отчаявшаяся женщина начинает постепенно сходить с ума, с каждым днем все сильнее убеждаясь, что за ее несчастьем стоит некая злая потусторонняя сила.