Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гардемарины 1787. Мир" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Конференция Конференция
Киноафиша Фильмы Конференция
Konferensen

Конференция, 2023

2023 / Швеция
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 13 октября 2023
Премьера в мире 13 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Патрик Эклунд
В ролях
Катя Винтер
Катя Винтер
Ева Меландер
Ева Меландер
Adam Lundgren
Баар Парс
Мария Сид
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Постер фильма Конференция 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Иван Семенов: Большой поход
Иван Семенов: Большой поход
2023, Россия, комедия
Дурные деньги
Дурные деньги
2023, США, биография, комедия, драма
1993
1993
2023, Россия, драма
Заклятие. Зло внутри
Заклятие. Зло внутри
2023, Канада / США, драма, ужасы, триллер
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Женщины с этими именами любят ушами: не могут жить без комплиментов
Климова и Месхи воссоединились ради дочери: актер уже успел отличиться
Тест: помните ли вы "Пиратов Карибского моря"?
«Никита поселился у меня»: обомлеете, узнав, к кому от Вертинской уехал Михалков
При виде младшего внука Юрия Никулина замирает сердце: растет копией этого человека
Мальчишки были без ума от этой блондинки из «Ералаша»: она и в 30 сводит мужчин с ума (пикантное фото)
«Что в тебе особенного?»: жена сделала заявление о певце SHAMAN
Эта пошлая сцена из фильма «Табор уходит в небо» едва не убила Тому: подробности
Эта многодетная мама весит всего 35 кг: глазам не поверите, увидев россиянку
Пугачеву давно скинули с трона: Киркоров раскрыл имя новой королевы российской эстрады
Внук Пугачевой страдает из-за неизлечимой болезни: операция не спасет
Японцы «украли» популярное русское имя: будете смеяться, узнав, что оно значит за границей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше