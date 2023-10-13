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Конференция
Konferensen
Конференция, 2023
2023 / Швеция
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Жанр:
комедия
ужасы
детектив
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Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
13 октября 2023
Премьера в мире
13 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Патрик Эклунд
В ролях
Катя Винтер
Ева Меландер
Adam Lundgren
Баар Парс
Мария Сид
Все актеры и съемочная группа
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