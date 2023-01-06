Игра, 2023

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о выходе в прокат 7.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9 Продолжительность 1 час 50 минут Год выпуска 2023 Премьера в мире 6 января 2023 Режиссер Эльза Мария Якобсдоуттир В ролях Анита Брием Нина Дегг Филиппусдоуттир Гисли Орн Гардарссон Йонмундур Гретарссон Хильмар Гудйонссон Все актеры и съемочная группа 1 постер

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