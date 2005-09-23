Новый Год приходит в город, и все обитетели Центрального Зоопарка готовятся к его встрече. Пингвины украсили свою пещеру и мечтают о черно-белом празднике, когда юный Рядовой замечает, что Белый Медведь грустит в полном одиночестве. Окруженный своими товарищами, Рядовой решает, что никто не заслуживает таких каникул, и вырабатывает свой собственный план помощи собрату. Он тайком выбирается из Зоопарка и отправляется в большой город с целью совершить набег на магазины с новогодними подарками...