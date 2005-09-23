Цитаты
Skipper Погоди-ка! Чего-то не хватает!
Kowalski Клюква: есть! Эгног: есть!
Skipper Дай мне список личного состава.
Kowalski [берёт счёты] У нас три головы, сэр!
Skipper Где рядовой?
Kowalski Неизвестно, сэр! Похоже, он
[берёт пачку молока]
Kowalski пропал!
[показывает пачку молока с большой надписью 'пропал' для рядового]
Skipper Пропал? Да ну! Вот он. Просто лёг спать.
[снимает простыни, показывая кеглю]
Skipper Что за...
[шлёпает по кегле]
Skipper Что ты сделал с рядовым? Говори, мистер!
Kowalski Старший, сюда.
Skipper [к кегле] С тобой потом разберусь.