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Постер мультфильма Новогодние проделки Мадагаскарских пингвинов
7.3
Киноафиша Фильмы Новогодние проделки Мадагаскарских пингвинов
7.3

Новогодние проделки Мадагаскарских пингвинов

, 2005
The Madagascar Penguins in a Christmas Caper
США / короткометражный, комедия, анимация, семейный / 18+
Постер мультфильма Новогодние проделки Мадагаскарских пингвинов
7.3

О фильме

Новый Год приходит в город, и все обитетели Центрального Зоопарка готовятся к его встрече. Пингвины украсили свою пещеру и мечтают о черно-белом празднике, когда юный Рядовой замечает, что Белый Медведь грустит в полном одиночестве. Окруженный своими товарищами, Рядовой решает, что никто не заслуживает таких каникул, и вырабатывает свой собственный план помощи собрату. Он тайком выбирается из Зоопарка и отправляется в большой город с целью совершить набег на магазины с новогодними подарками...

В ролях

Шон Бишоп
Телеведущий
Джон Ди Маджио
Джон Ди Маджио
Rico
Элиза Габриэлли
Старая Леди
Кристофер Найтс
Private
Том МакГрат
Том МакГрат
Скиппер
Крис Миллер
Kowalski
Билл Фагербакки
Билл Фагербакки
Ted the Polar Bear
Митч Картер
Митч Картер
Additional Voices
Holly Dorff
Additional Voices
Риф Хаттон
Additional Voices
Режиссер Гари Труздейл
Сценарист Марк Бертон, Эрик Дарнелл, Michael Lachance
Композитор Джеймс Дули
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 23 сентября 2005
Дата выхода
7 октября 2005 Россия UPI 0+
8 октября 2005 Великобритания
27 октября 2005 Венгрия
23 сентября 2005 Германия
7 октября 2005 Казахстан
25 октября 2005 Португалия
7 октября 2005 США
7 октября 2005 Украина
25 ноября 2009 Франция
4 ноября 2005 Южная Корея ALL
MPAA G
Производство DreamWorks Animation, PDI DreamWorks
Другие названия
The Madagascar Penguins in a Christmas Caper, Los pingüinos de Madagascar en una misión navideña, A Madagaszkár-pingvinek és a karácsonyi küldetés, Die Madagascar-Pinguine in vorweihnachtlicher Mission, I Pinguini di Madagascar in Missione Natale, Les pingouins de Madagascar dans «Mission Noël», Les pingouins de Madagascar: Mission Noël, Los pingüinos de Madagascar en travesura navideña, Madagascar: Điệp Vụ Giáng Sinh, Madagaskaras pingvīnu Ziemassvētki, Madagaskari pingviinide jõuluvemp, Madagaskarpingvinerna i Uppdrag jul, Os Pinguins de Madagascar em uma Missão de Natal, Os pinguins de Madagáscar numa missão de Natal, Pinguinii din Madagascar: Misiune de Crăciun, Pingviinien joulukepponen, Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna, Χριστούγεννα με τους πιγκουίνους της Μαδαγασκάρης, Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях, Пінгвіни з Мадагаскару. Операція З Новим Роком!, マダガスカル ペンギン大作戦, Madagascar: Los pingüinos en travesura navideña, Pingvinernas jul, The Madagascar Penguins in: A Christmas Caper, Pinguinos Mision Navideña, Pingüinos Mision Navideña, 马达加斯加之企鹅帮欢闹圣诞, 마다가스카의 펭귄: 크리스마스 미션, 마다가스카의 펭귄들-크리스마스 미션, Die Pinguine aus Madagascar - In vorweihnachtlicher Mission, Die Pinguine von Madagascar - Verrückte Weihnachten, Los pingüinos de Madagascar en una travesura navideña, Madagaskaras pingvīnu Ziemassvētku piedzīvojumi, De Madagascar pinguins - een kerst missie, I Pinguini - Missione Natale, Madagascar - Mission Noël, Penguins Of Madagascar - In A Christmas Caper, The Madagascar Penguins - A Christmas Caper

Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 

Цитаты

Skipper Погоди-ка! Чего-то не хватает!
Kowalski Клюква: есть! Эгног: есть!
Skipper Дай мне список личного состава.
Kowalski [берёт счёты] У нас три головы, сэр!
Skipper Где рядовой?
Kowalski Неизвестно, сэр! Похоже, он
[берёт пачку молока]
Kowalski пропал!
[показывает пачку молока с большой надписью 'пропал' для рядового]
Skipper Пропал? Да ну! Вот он. Просто лёг спать.
[снимает простыни, показывая кеглю]
Skipper Что за...
[шлёпает по кегле]
Skipper Что ты сделал с рядовым? Говори, мистер!
Kowalski Старший, сюда.
Skipper [к кегле] С тобой потом разберусь.

Отзывы о мультфильме

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