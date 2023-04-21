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Постер фильма Деревня
6.2
Киноафиша Фильмы Деревня
6.2

Деревня

, 2023
Village
Япония / драма / 18+
Постер фильма Деревня
6.2

В ролях

Арата Фурута
Shusaku Ohashi
Хару Куроки
Хару Куроки
Misaki Nakai
Наоми Нисида
Kimie Katayama
Даикэн Окудаира
Ryuta Kakei
Сидо Накамура
Сидо Накамура
Kokichi Ohashi
Ватару Итиносэ
Toru Ohashi
Хана Кино
Fumi Ohashi
Ryûto Sakuma
Keiichi Nakai
Тэтта Сугимото
Masaru Maruoka
Рюсэй Ёкохама
Yu Katayama
Режиссер Митихито Фудзии, Mia Trachinger
Сценарист Митихито Фудзии
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 июня 2023
Премьера в мире 21 апреля 2023
Дата выхода
21 апреля 2023 Япония PG12
Сборы в мире $494 402
Производство Kadokawa, TV Tokyo, WOWOW
Другие названия
Vuirejji, Village, The Village, El pueblo, Köy, O Vilarejo, Un pueblo tranquilo, Деревня, ヴィレッジ, 夜霧村莊, 村庄, หมู่บ้าน, ヴィレッジ VILLAGE, 夜雾村庄

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 15 декабря 2023

Отзывы о фильме

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