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Village

Деревня, 2023

2023 / Япония
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 июня 2023
Премьера в мире 16 июня 2023
Режиссер
Митихито Фудзии
В ролях
Арата Фурута
Хару Куроки
Хару Куроки
Шидо Накамура
Наоми Нисида
Даикэн Окудаира
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Деревня 2 постера
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
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