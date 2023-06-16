Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дыхание"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Деревня
Village
Деревня, 2023
2023 / Япония
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
16 июня 2023
Премьера в мире
16 июня 2023
Режиссер
Митихито Фудзии
В ролях
Арата Фурута
Хару Куроки
Шидо Накамура
Наоми Нисида
Даикэн Окудаира
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Дыхание
Отзывы
2023, Россия, драма
Сквозь время
Отзывы
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Related video
«Вызывает недоумение»: связь Нагиева с коллегой постарше наконец-то обросла деталями
Кровь из ушей: народ в ужасе от живого пения Киркорова (видео)
История повторяется спустя 111 лет: кем оказались новые жертвы «Титаника»
«Нужно срочно оперировать»: в семью Валерии пришла большая беда
Эти слова Джеки Чана помогут добиться успеха: актуальны как никогда
Понятно, почему Виторган открестился от матери своих детей: без слез не взглянешь
Звезда советского кино делила постель с Моргуновым: обомлеете, когда ее увидите
Самая успешная участница «Дома-2» показала детей: скоро мать перерастут
Британцы умудрились придумать русскую «народную» песню: ее знает каждый
Главный герой фильма «Назад в будущее» умирал три раза: не заметили даже внимательные
ДНК-тест не нужен: внука Аркадия Райкина с нерадивого зятя отксерокопировали
Принцессу Диану от громкого скандала спас мужчина: Карл III наблюдал со стороны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить