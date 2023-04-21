Деревня, 2023

В ролях
Наоми Нисида
Kimie Katayama
Даикэн Окудаира
Ryuta Kakei
Ryûto Sakuma
Keiichi Nakai
Тэтта Сугимото
Masaru Maruoka
Рюсэй Ёкохама
Yu Katayama
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Митихито Фудзии, Mia Trachinger
Сценарист
Митихито Фудзии
Детали фильма
Страна
Япония
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
16 июня 2023
Премьера в мире
21 апреля 2023
Дата выхода
|21 апреля 2023
|Япония
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|PG12
Сборы в мире
$494 402
Производство
Kadokawa, TV Tokyo, WOWOW
Другие названия
Vuirejji, Village, The Village, El pueblo, Köy, O Vilarejo, Un pueblo tranquilo, Деревня, ヴィレッジ, 夜霧村莊, 村庄, หมู่บ้าน, ヴィレッジ VILLAGE, 夜雾村庄