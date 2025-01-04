Семейный кинозал "Седьмое небо" расположен в ДК "Авиатор".

«Седьмое небо» — ваш проводник в мир кино, уютный зал и громкие премьеры. С нами вы забудете о своих заботах и погрузитесь в волшебный мир кино:

- Для показа фильмов мы используем лучшую технику на рынке кино: — проигрыватели от Dolby Digital Cinema — цифровой проектор от Barco;

- Для формата 3D мы предлагаем лёгкие очки, которые удобно сидят поверх обычных очков для зрения. Есть детские и взрослые модели;

- Низкая цена билета;

- Участник программы «Пушкинская карта».