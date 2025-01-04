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Семейный кинозал "Седьмое небо"

Улан-Удэ
Адрес
г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, д. 11
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Телефон

+7(3012)-22-65-28

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О кинотеатре

Семейный кинозал "Седьмое небо" расположен в ДК "Авиатор".

«Седьмое небо» — ваш проводник в мир кино, уютный зал и громкие премьеры. С нами вы забудете о своих заботах и погрузитесь в волшебный мир кино:

- Для показа фильмов мы используем лучшую технику на рынке кино: — проигрыватели от Dolby Digital Cinema — цифровой проектор от Barco;

- Для формата 3D мы предлагаем лёгкие очки, которые удобно сидят поверх обычных очков для зрения. Есть детские и взрослые модели;

- Низкая цена билета;

- Участник программы «Пушкинская карта».

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Расписание сеансов в кинотеатре Семейный кинозал "Седьмое небо"
Восставший
Восставший
Сегодня 1 сеанс
18:10 ...
Между нами, девочками
Между нами, девочками
Сегодня 1 сеанс
20:25 ...
Охота на императора
Охота на императора
Сегодня 1 сеанс
16:20 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Олеся Тихонова 4 января 2025, 18:20
Хороший кинотеатр, рядом с домом😊 премьеры все как и везде, но гораздо дешевле. Качество показа при этом на высоте. Всем рекомендую.
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Фильмы в кинотеатре Семейный кинозал "Седьмое небо"

Сегодня 10 Завтра 11 сб 12 вс 13
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Восставший
Восставший боевик, драма, исторический 2026, Германия
2D
18:10
Между нами, девочками
Между нами, девочками комедия 2026, Россия
2D
20:25
Охота на императора
Охота на императора исторический 2026, Россия
2D
16:20
Полное расписание и билеты
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