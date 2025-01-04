Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Улан-Удэ, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Улан-Удэ
Кинотеатры
Семейный кинозал "Седьмое небо"
Отзывы о кинотеатре Семейный кинозал "Седьмое небо"
Отзывы о кинотеатре Семейный кинозал "Седьмое небо"
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Семейный кинозал "Седьмое небо"
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Олеся Тихонова
4 января 2025, 18:20
Оценка
Хороший кинотеатр, рядом с домом😊 премьеры все как и везде, но гораздо дешевле. Качество показа при этом на высоте. Всем рекомендую.
4 января 2025, 18:20
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Capital Cinema
10 комментариев
Еврозона
5 комментариев
Кинофорум
1 комментарий
People’s Cinema
8 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Теперь понятно, как выбрать самый полезный хлеб: ищите на первом месте в составе этот компонент
Колорадский жук боялся этого еще в СССР: старый дачный прием снова набирает популярность в 2026 — никакой химии, все «натурэль»
О шашлыке теперь и не вспоминаю: готовлю мясо так — сочно и вкусно, хоть в духовке, хоть на мангале
На пляжу я лежу – сложный тест прохожу: угадайте советское кино по красотке в купальнике (викторина 18+)
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
Netflix по глупости слил хит в духе Стивена Кинга — сериал закрыли после первого сезона, хотя зрители влепили 7,5 балла
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
Пока все смотрели «Невского» и «Первый отдел», эти 4 детектива остались в тени, а зря: интриг в них ничуть не меньше, чем у Брагина, Семенова и Шибанова
Собрал 355 млн долларов и обошел «Интерстеллар» по рейтингу на «томатах» 94% против 87%: фильм о космосе 1995 года, который «трогает до глубины души»
Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail