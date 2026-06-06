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Семейный кинозал "Седьмое небо"
Расписание сеансов кинотеатра «Семейный кинозал "Седьмое небо"»
Расписание сеансов кинотеатра «Семейный кинозал "Седьмое небо"»
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
15:35
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
18:50
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
21:00
Тролли возвращаются!
анимация, семейный, фэнтези
2026, Дания
2D
17:10
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
О шашлыке теперь и не вспоминаю: готовлю мясо так — сочно и вкусно, хоть в духовке, хоть на мангале
Колорадский жук боялся этого еще в СССР: старый дачный прием снова набирает популярность в 2026 — никакой химии, все «натурэль»
Массовый обман россиян на АЗС — табличка на дверях предупредит, что здесь вас одурачат
Пока все смотрели «Невского» и «Первый отдел», эти 4 детектива остались в тени, а зря: интриг в них ничуть не меньше, чем у Брагина, Семенова и Шибанова
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
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На пляжу я лежу – сложный тест прохожу: угадайте советское кино по красотке в купальнике (викторина 18+)
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Netflix по глупости слил хит в духе Стивена Кинга — сериал закрыли после первого сезона, хотя зрители влепили 7,5 балла
Собрал 355 млн долларов и обошел «Интерстеллар» по рейтингу на «томатах» 94% против 87%: фильм о космосе 1995 года, который «трогает до глубины души»
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