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Киноафиша Улан-Удэ Кинотеатры Семейный кинозал "Седьмое небо" Расписание сеансов кинотеатра «Семейный кинозал "Седьмое небо"»

Расписание сеансов кинотеатра «Семейный кинозал "Седьмое небо"»

Сегодня 6 Завтра 7 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14
Формат сеанса
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
15:35
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
18:50
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
21:00
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются! анимация, семейный, фэнтези 2026, Дания
2D
17:10
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
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