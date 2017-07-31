Оповещения от Киноафиши
Русский
Синема Стар Тверь

Синема Стар Тверь

Тверь
Адрес
г. Тверь, пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
Телефон

+7 (4822) 49-54-07 / бронирование

Билеты от 400 ₽
Сеть

Синема Стар
ТРК
Расположен в ТРЦ «Рио»

О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Стар Рио» в городе Тверь, расположен по адресу пл. Гагарина, 5, в торговом центре «Рио».

Открытие мультиплекса прошло в 2015 году на втором этаже торгово-развлекательного центра. Территория кинотеатра вмещает в себя пять кинозалов, оснащённых новым цифровым оборудованием и звуковой системой DolbyDigital 7.1. Благодаря этой современной технике зрители могут насладиться показом фильма в цифровом формате. Четкое изображение на широкоформатном экране и семиканальный звук, дает возможность почувствовать зрителю реалистичность происходящего на экране. Большой зал рассчитан на – 670 посадочных мест.

В этом кинотеатре показывают новые зарубежные премьеры и отечественные фильмы.
В холле киноцентра находится мини-бар и зона отдыха.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Стар Рио» онлайн.

Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Стар Тверь
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
18:00 от 600 ₽ ...
Буратино
Буратино
Сегодня 1 сеанс
12:10 от 400 ₽ ...
Гигант
Гигант
Сегодня 2 сеанса
20:00 от 600 ₽ 23:20 от 550 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
21:40 от 600 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

enaumova7 31 июля 2017, 19:54
Ну что сказать, кроме огромного СПАСИБО за испорченное настроение!!! Очень хотелось посмотреть фильм, но к сожалению пробки задержали нас на целых 15… Читать дальше…
Светлана Тверская 15 мая 2016, 00:42
Кинотеатр хороший и качество фильмов замечательное. Однако стоит отметить, что по необоснованным причинам детские билеты продают только на сеансы до… Читать дальше…
41 голос
Фильмы в кинотеатре Синема Стар Тверь

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
18:00 от 600 ₽
Буратино
Буратино семейный, приключения 2026, Россия
2D
12:10 от 400 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
20:00 от 600 ₽ 23:20 от 550 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
