Кинотеатр «Синема Стар Рио» в городе Тверь, расположен по адресу пл. Гагарина, 5, в торговом центре «Рио».

Открытие мультиплекса прошло в 2015 году на втором этаже торгово-развлекательного центра. Территория кинотеатра вмещает в себя пять кинозалов, оснащённых новым цифровым оборудованием и звуковой системой DolbyDigital 7.1. Благодаря этой современной технике зрители могут насладиться показом фильма в цифровом формате. Четкое изображение на широкоформатном экране и семиканальный звук, дает возможность почувствовать зрителю реалистичность происходящего на экране. Большой зал рассчитан на – 670 посадочных мест.

В этом кинотеатре показывают новые зарубежные премьеры и отечественные фильмы.

В холле киноцентра находится мини-бар и зона отдыха.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Стар Рио» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.