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Киноафиша Твери Кинотеатры Панорама

Панорама

Тверь
Адрес
г. Тверь, Смоленский пер., 29
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Телефон

+7 (4822) 30-00-33 / бронирование

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Билеты от 220 ₽
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О кинотеатре

Киноконцертный зал «Панорама» в Твери открыл свои двери в ноябре 2016 года. Он расположен в крупном бзнес-центре "Тверь" по адресу Смоленский переулок, 29.

Зал рассчитан более чем на 500 мест и оборудован по новейшим технологиям мирового уровня: профессиональным кинотеатральным и театральным оборудованием, оборудованием для синхронного перевода, большим экраном.
Кресла расположены просторно, они комфортабельны и практичны. Также в киноконцертном зале установлено конференц-оборудование, что автоматически делает данную площадку универсальной. 

В фойе расположен уютный кинобар с широким перечнем напитков и закусок.

Данная площадка оборудована для проведение кинопоказов, концертов, конференций, театральных постановок и других культурно-массовых мероприятий.

Бар
Кафе
Wi-Fi
Coca-Cola
Pepsi
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10 голосов
Билеты от 220 ₽
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Расписание сеансов в кинотеатре Панорама
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 2 сеанса
14:40 от 220 ₽ 21:25 от 250 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 2 сеанса
19:10 от 300 ₽ 23:30 от 250 ₽ ...
Майкл
Майкл
Сегодня 1 сеанс
16:40 от 300 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Ирина Киселева 5 января 2026, 18:51
5 января 2026 года купили билеты на сеанс в 15.45 на фильм "Простоквашино". Проблемы начались в гардеробе. Две женщины явно не справляются… Читать дальше…
nikolenkok36 27 ноября 2025, 22:24
Консьерж очень грубый , почему то сказал купить 3 билета или не пропустит , хотя была с мужем , в итоге пошли люди он не стал настаивать , а если бы… Читать дальше…
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
14:40 от 220 ₽ 21:25 от 250 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
19:10 от 300 ₽ 23:30 от 250 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
16:40 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
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