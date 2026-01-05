Киноконцертный зал «Панорама» в Твери открыл свои двери в ноябре 2016 года. Он расположен в крупном бзнес-центре "Тверь" по адресу Смоленский переулок, 29.

Зал рассчитан более чем на 500 мест и оборудован по новейшим технологиям мирового уровня: профессиональным кинотеатральным и театральным оборудованием, оборудованием для синхронного перевода, большим экраном.

Кресла расположены просторно, они комфортабельны и практичны. Также в киноконцертном зале установлено конференц-оборудование, что автоматически делает данную площадку универсальной.

В фойе расположен уютный кинобар с широким перечнем напитков и закусок.

Данная площадка оборудована для проведение кинопоказов, концертов, конференций, театральных постановок и других культурно-массовых мероприятий.