Кинотеатр «Звезда» в Твери является исторической достопримечательностью и одним из самых красивых зданий города. Он возведен на берегу Волги (набережная С. Разина) в 1937 году. Изначально на этом месте был домик Петра I, где он останавливался, будучи в Твери. В годы Отечественной войны здание практически не пострадало, а в советские годы кинотеатр собирал полные залы, показывая популярные фильмы и проводя творческие встречи с любимыми режиссерами и актерами.

Сегодня кинотеатр «Звезда» — излюбленное место отдыха тверчан. Здесь 5 комфортных кинозалов: «Феллини», «Монро», «Чаплин», «Люмьер», VIP зал «Шаляпин». Общая вместимость — более 650 зрителей. Используется инновационная техника: проекторы Christie, очки 3D EDGE™ 1.0, семиканальный звук Dolby.

В кинотеатре имеется кино-бар, гостеприимное кафе Cinema, в западной башне — ресторан «Ла Ротонда» с изысканным меню.