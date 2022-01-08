Оповещения от Киноафиши
Русский
Звезда

Звезда

Тверь
г. Тверь, наб. Степана Разина, 1
+7 (4822) 777-181 / кассы

О кинотеатре

Кинотеатр «Звезда» в Твери является исторической достопримечательностью и одним из самых красивых зданий города. Он возведен на берегу Волги (набережная С. Разина) в 1937 году. Изначально на этом месте был домик Петра I, где он останавливался, будучи в Твери. В годы Отечественной войны здание практически не пострадало, а в советские годы кинотеатр собирал полные залы, показывая популярные фильмы и проводя творческие встречи с любимыми режиссерами и актерами.  

Сегодня кинотеатр «Звезда» — излюбленное место отдыха тверчан. Здесь 5 комфортных кинозалов: «Феллини», «Монро», «Чаплин», «Люмьер», VIP зал «Шаляпин». Общая вместимость  — более  650 зрителей. Используется инновационная техника: проекторы Christie, очки 3D EDGE™ 1.0, семиканальный звук Dolby.
В кинотеатре имеется кино-бар, гостеприимное кафе Cinema, в западной башне — ресторан «Ла Ротонда» с изысканным меню.

nikelog 8 января 2022, 13:07
К огромному сожалению в период новогодних праздников в данном кинотеатре не действует скидка для многодетных семей, поэтому не всем многодетным по…
Киноафиша.инфо 9 января 2019, 13:21
Добрый день! Мы делаем все возможное, чтобы покупка билетов онлайн была возможна.
