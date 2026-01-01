Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Петрозаводска Кинотеатры Мираж Синема Лотос Plaza Кинотеатр Мираж Синема Лотос Plaza (Петрозаводск) на карте

Кинотеатр Мираж Синема Лотос Plaza (Петрозаводск) на карте

Кинотеатр Мираж Синема Лотос Plaza (Петрозаводск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

3.3 км
Дом Культуры в ТРЦ «Тетрис» ул. Мерецкова, 11, ТРЦ «Тетрис», 5 этаж
5
3.5 км
Мираж Синема Макси пр. Ленина, 14, ТРЦ «Макси»
5
4.4 км
Премьер ул. Правды, д. 38в
5
47.7 км
Галактика ул. Бумажников 12А
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
