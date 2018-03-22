Кинотеатр Мираж Синема в ТРЦ «Макси» в городе Петрозаводск расположен по адресу просп. Ленина, 14.

Мультиплекс вмещает в себя 6 кинозалов, которые оборудованы самой передовой кинопроекционной и звуковой системой, большими плавающими экранами и цифровой техникой. Здесь зрители могут насладиться просмотром фильма в 3D формате. Объемное изображение делает просмотр более реалистичным. Для показа кино в цифровом формате выдаются специальные очки.

В холле киноцентра находится кино-бар. Там продается широкий ассортимент продукции: чипсы, попкорн, кока-кола, кофе, чай, мексиканская закуска начос, десерты и много другое.

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