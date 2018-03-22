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Киноафиша Петрозаводска Кинотеатры Мираж Синема Макси

Мираж Синема Макси

Петрозаводск
Адрес
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 14, ТРЦ «Макси»
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Телефон

+7 (800) 505-17-85 / единая справочная

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Билеты от 380 ₽
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Сеть

Мираж синема
ТРК
Расположен в ТРЦ «Макси»

О кинотеатре

Кинотеатр Мираж Синема в ТРЦ «Макси» в городе Петрозаводск расположен по адресу просп. Ленина, 14.

Мультиплекс вмещает в себя 6 кинозалов, которые оборудованы самой передовой кинопроекционной и звуковой системой, большими плавающими экранами и цифровой техникой. Здесь зрители могут насладиться просмотром фильма в 3D формате. Объемное изображение делает просмотр  более реалистичным. Для показа кино в цифровом формате выдаются специальные очки.

В холле киноцентра находится кино-бар. Там продается широкий ассортимент продукции: чипсы, попкорн, кока-кола, кофе, чай, мексиканская закуска начос, десерты и много другое.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр Мираж Синема в ТРЦ «Макси» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Есть терминал распечатки билетов
VIP
Диваны
Парковка
6.6 Оцените
62 голоса
Билеты от 380 ₽
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Мираж Синема Макси
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 1 сеанс
22:00 от 380 ₽ ...
Майкл
Майкл
Сегодня 1 сеанс
21:45 от 380 ₽ ...
Обитель зла: Мутация
Обитель зла: Мутация
Сегодня 1 сеанс
22:20 от 380 ₽ ...
Обсессия
Обсессия
Сегодня 1 сеанс
22:25 от 1060 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Vladimir PlutonOff 22 марта 2018, 00:21
Выходя с парковки к лифту, Вас встретит плакат, оповещающий о том, что посетители кинотеатра могут расчитывать на 4 бесплатных часа парковки. Это не… Читать дальше…
Екатерина Дуксина 7 августа 2025, 19:32
В данном кинотеатре в кафе действует комбо, большой попкорн и 0,5 лимонад за 580 рублей. По итогу в это комбо входит только соленый попкорн, а… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
62 голоса
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Оцените
Скидки в кинотеатре
ЗАЧЕТная скидка для студентов

Студент, лови халяву! Это реальный ЗАЧЕТ – 30% скидка на кино и 20% на попкорн с напитком! ЗАЧЕТная СКИДКА в Мираж Синема для студентов по вторникам и средам в течение всего дня! Главное – захвати в кинотеатр студенческий или зачетку! ● 30% СКИДКА НА БИЛЕТЫ В КИНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ √ при покупке билетов в кассах кинотеатров √ по вторникам и средам с первого до последнего сеанса (кроме праздничных дней) √ при предъявлении студенческого билета / зачетной книжки √ на стандартные места (не действует на VIP-места) √ на все фильмы √ не суммируется с другими акциями, льготами, специальными тарифами и предложениями √ скидка предоставляется владельцу студенческого билета. ● 20% СКИДКА НА КОМБО ПОПКОРН + НАПИТОК √ действует по вторникам и средам при условии покупки билетов в кино в кассах по акции «ЗАЧЕТная СКИДКА» и предъявлении студенческого билета / зачетной книжки. Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.

Студентам
ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ от 150 до 200 рублей

Акция «Фильмы недели» – билеты в кино от 150 рублей – действует с четверга по среду еженедельно. Фильмы, участвующие в акции «Фильмы недели», обозначены специальным значком на сайте сети "Мираж Синема".

Специальные предложения Для всех
Льгота «Многодетные семьи»

Многодетные семьи (3 и более детей) могут покупать билеты по фиксированное цене 150 руб. (предоставляется членам многодетных семей). Действует на фильмы с возрастными ограничениями «0+», «6+», «12+». Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготу. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.

Многодетным семьям
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Петрозаводска

Фильмы в кинотеатре Мираж Синема Макси

Сегодня 3 Завтра 4 пт 5 сб 6 вс 7 чт 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
22:00 от 380 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
21:45 от 380 ₽
Обитель зла: Мутация
Обитель зла: Мутация ужасы, триллер 2026, США
2D
22:20 от 380 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
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