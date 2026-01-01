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Скидки и акции в кинотеатре Мираж Синема Лотос Plaza

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре

ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ по 200 рублей

Акция «Фильмы недели» – билеты в кино по 200 рублей – действует с четверга по среду еженедельно. Фильмы, участвующие в акции «Фильмы недели», обозначены специальным значком на сайте сети "Мираж Синема".

Специальные предложения Для всех
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ЗАЧЕТная скидка для студентов

Студент, лови халяву! Это реальный ЗАЧЕТ – 30% скидка на кино и 20% на попкорн с напитком! ЗАЧЕТная СКИДКА в Мираж Синема для студентов по вторникам и средам в течение всего дня! Главное – захвати в кинотеатр студенческий или зачетку! ● 30% СКИДКА НА БИЛЕТЫ В КИНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ √ при покупке билетов в кассах кинотеатров √ по вторникам и средам с первого до последнего сеанса (кроме праздничных дней) √ при предъявлении студенческого билета / зачетной книжки √ на стандартные места (не действует на VIP-места) √ на все фильмы √ не суммируется с другими акциями, льготами, специальными тарифами и предложениями √ скидка предоставляется владельцу студенческого билета. ● 20% СКИДКА НА КОМБО ПОПКОРН + НАПИТОК √ действует по вторникам и средам при условии покупки билетов в кино в кассах по акции «ЗАЧЕТная СКИДКА» и предъявлении студенческого билета / зачетной книжки. Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.

Студентам
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Льгота «Многодетные семьи»

Многодетные семьи (3 и более детей) могут покупать билеты по фиксированное цене 150 руб. (предоставляется членам многодетных семей). Действует на фильмы с возрастными ограничениями «0+», «6+», «12+». Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготу. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.

Многодетным семьям
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Льгота «Пенсионер»

Пенсионеры и ветераны могут покупать билеты по фиксированной цене 150 руб. Льгота действует с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17-00. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготы. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах и не действует в праздничные дни. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). ⠀Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.

Пенсионерам Ветеранам ВОВ
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МЕГА СКИДКА для всей семьи

√ 30% СКИДКА на билеты в кино для всей семьи (Льгота "Семья") действует все дни недели ● во всех кинотеатрах "Мираж Синема" при покупке билетов в кассах ● на стандартные места ● распространяется на родителей (а также бабушек и дедушек) с детьми до 14 лет ● действует на фильмы 0+, 6+, 12+. √ 20% СКИДКА на комбо попкорн + напиток действует при условии покупки билетов в кино в кассах кинотеатров по акции «30% СКИДКА на билеты в кино для всей семьи» (Льгота "Семья"). Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.

Специальные предложения
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Акция «Чудное мгновение». Попкорн БЕСПЛАТНО для всех владельцев Пушкинских карт в Мираж Синема!

При покупке зрителем билета в кино по Пушкинской карте и покупке сувенирного ведра для попкорна: первый раз наполняем ведро попкорном за 1 рубль, второй раз - бесплатно. ⠀ ● Для участия в акции зритель: 1. Покупает билет в кино по Пушкинской карте: - онлайн на сайте mirage.ru. В электронном билете появится фраза «РЕФИЛ» и ниже «покажи бармену» 2. Покупает сувенирное металлическое ведро для попкорна ● При первом заполнении сувенирного ведра попкорном за 1 рубль зритель может выбрать вкусы сладкий / карамельный / шоколадный / сырный / фруктовый При покупке солёного попкорна в металлическом ведре, наполнить повторно бесплатно можно только солёным попкорном. При покупке сладкого/карамельного/шоколадного/сырного/фруктового попкорна в металлическом ведре, наполнить повторно бесплатно можно либо солёным, либо сладким попкорном. ● Наполнить сувенирное ведро попкорном повторно бесплатно зритель может по чеку 1 раз в течение того же дня.

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