Кинотеатр «Премьер» в городе Петрозаводск расположен по адресу Правды, 38в.
Афиша мультиплекса приглашает гостей посетить не только киносеансы, но и интересные кинофестивали, детские праздники и конкурсы. Ежегодно в кинотеатре демонстрируются документальные фильмы посвященные проблемам экологии. А также проводятся встречи со знаменитыми режиссерами и актерами.
На первом этаже находится кафе, где можно выпить чашечку кофе и запастись закусками и напитками.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Премьер» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
Детям до 14 лет снижена цена на билет. При себе необходимо иметь соответствующий документ. Подробнее о льготном билете можно узнать на сайте, по телефону или в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
