Кинотеатр «Премьер» в городе Петрозаводск расположен по адресу Правды, 38в.

Афиша мультиплекса приглашает гостей посетить не только киносеансы, но и интересные кинофестивали, детские праздники и конкурсы. Ежегодно в кинотеатре демонстрируются документальные фильмы посвященные проблемам экологии. А также проводятся встречи со знаменитыми режиссерами и актерами.

На первом этаже находится кафе, где можно выпить чашечку кофе и запастись закусками и напитками.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Премьер» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.