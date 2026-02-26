Оповещения от Киноафиши
Петрозаводск
Адрес
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 38в
Телефон

+7 8142 59-90-30 / касса

Расписание
О кинотеатре

Кинотеатр «Премьер» в городе Петрозаводск расположен по адресу Правды, 38в.

Афиша мультиплекса приглашает гостей посетить не только киносеансы, но и интересные кинофестивали, детские праздники и конкурсы. Ежегодно в кинотеатре демонстрируются документальные фильмы посвященные проблемам экологии. А также проводятся встречи со знаменитыми режиссерами и актерами.
На первом этаже находится кафе, где можно выпить чашечку кофе и запастись закусками и напитками.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Премьер» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расписание
Расписание сеансов в кинотеатре Премьер
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
17:00 ...
Красавица
Красавица
Сегодня 2 сеанса
10:45 15:00 ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
18:50 ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 2 сеанса
10:50 12:45 ...
18 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Детям до 14 лет

Детям до 14 лет снижена цена на билет. При себе необходимо иметь соответствующий документ. Подробнее о льготном билете можно узнать на сайте, по телефону или в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Учащимся

Школьникам и студентам снижена цена на билет. При себе необходимо иметь соответствующий документ. Подробнее о льготном билете можно узнать на сайте, по телефону или в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам Студентам
Пенсионерам и инвалидам

Пенсионерам и инвалидам снижена цена на билет. При себе необходимо иметь соответствующий документ. Подробнее о льготном билете можно узнать на сайте, по телефону или в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
Фильмы в кинотеатре Премьер

Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
17:00
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:45 15:00
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
18:50
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
