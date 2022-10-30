Оповещения от Киноафиши
Мираж Синема Лотос Plaza

Мираж Синема Лотос Plaza

Петрозаводск
Адрес
г. Петрозаводск, Лесной просп., 47, ТРК «Лотос Plaza»
Телефон

+7 (800) 505-17-85 / единая справочная

Билеты от 200 ₽
Сеть

Мираж синема
ТРК
Расположен в ТРК «Лотос Plaza»

О кинотеатре

Кинотеатр «Мираж Синема» Лотос в городе Петрозаводск, расположен по адресу Лесной проспект 47, в торгово развлекательном центре«Лотос Plaza».

Мультиплекс принял первых посетителей в 2014 году, его общая площадь составляет 2 500 м². Каждый зал оснащен современной звуковой и кинопроекционной системой, позволяющей просматривать фильмы в цифровом формате 3D. Горожане уже успели оценить высокий уровень обслуживания персонала, комфортабельные сидения в зоне отдыха, новинки кинопроката и современное оборудование.

Зрительные залы оснащены удобными креслами со специальными подставками для напитков, кондиционерами зима-лето, лестничными подсветками и местами для людей с ограниченными возможностями.  В кинотеатре есть 2 VIP-зала с комфортабельными диванами и кнопкой вызова официанта для заказа напитков и блюд.

В холле киноцентра располагается зона отдыха и кино-бар, в котором гости запасаются напитками и закусками.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Мираж Синема» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
Есть терминал распечатки билетов
VIP
Диваны
Официант
Парковка
A/C
Пандусы
Оцените
3 голоса
Расписание сеансов в кинотеатре Мираж Синема Лотос Plaza
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
22:40 от 390 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 2 сеанса
21:05 от 650 ₽ 22:00 от 440 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
21:35 от 440 ₽ ...
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
Сегодня 1 сеанс
22:45 от 200 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

shans-ekaterina 30 октября 2022, 12:44
Если бы было можно поставила бы минус пять! Детей привел учитель на сеанс, отстояв очередь в кассу кафе( т.к. основная касса не работает) стало… Читать дальше…
3 голоса
Оцените
Скидки в кинотеатре
ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ по 200 рублей

Акция «Фильмы недели» – билеты в кино по 200 рублей – действует с четверга по среду еженедельно. Фильмы, участвующие в акции «Фильмы недели», обозначены специальным значком на сайте сети "Мираж Синема".

Специальные предложения Для всех
ЗАЧЕТная скидка для студентов

Студент, лови халяву! Это реальный ЗАЧЕТ – 30% скидка на кино и 20% на попкорн с напитком! ЗАЧЕТная СКИДКА в Мираж Синема для студентов по вторникам и средам в течение всего дня! Главное – захвати в кинотеатр студенческий или зачетку! ● 30% СКИДКА НА БИЛЕТЫ В КИНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ √ при покупке билетов в кассах кинотеатров √ по вторникам и средам с первого до последнего сеанса (кроме праздничных дней) √ при предъявлении студенческого билета / зачетной книжки √ на стандартные места (не действует на VIP-места) √ на все фильмы √ не суммируется с другими акциями, льготами, специальными тарифами и предложениями √ скидка предоставляется владельцу студенческого билета. ● 20% СКИДКА НА КОМБО ПОПКОРН + НАПИТОК √ действует по вторникам и средам при условии покупки билетов в кино в кассах по акции «ЗАЧЕТная СКИДКА» и предъявлении студенческого билета / зачетной книжки. Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.

Студентам
Льгота «Многодетные семьи»

Многодетные семьи (3 и более детей) могут покупать билеты по фиксированное цене 150 руб. (предоставляется членам многодетных семей). Действует на фильмы с возрастными ограничениями «0+», «6+», «12+». Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготу. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.

Многодетным семьям
Фильмы в кинотеатре Мираж Синема Лотос Plaza

Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:40 от 390 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
21:05 от 650 ₽ 22:00 от 440 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
21:35 от 440 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
