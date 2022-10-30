Кинотеатр «Мираж Синема» Лотос в городе Петрозаводск, расположен по адресу Лесной проспект 47, в торгово развлекательном центре«Лотос Plaza».

Мультиплекс принял первых посетителей в 2014 году, его общая площадь составляет 2 500 м². Каждый зал оснащен современной звуковой и кинопроекционной системой, позволяющей просматривать фильмы в цифровом формате 3D. Горожане уже успели оценить высокий уровень обслуживания персонала, комфортабельные сидения в зоне отдыха, новинки кинопроката и современное оборудование.

Зрительные залы оснащены удобными креслами со специальными подставками для напитков, кондиционерами зима-лето, лестничными подсветками и местами для людей с ограниченными возможностями. В кинотеатре есть 2 VIP-зала с комфортабельными диванами и кнопкой вызова официанта для заказа напитков и блюд.

В холле киноцентра располагается зона отдыха и кино-бар, в котором гости запасаются напитками и закусками.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Мираж Синема» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.