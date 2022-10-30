Кинотеатр «Мираж Синема» Лотос в городе Петрозаводск, расположен по адресу Лесной проспект 47, в торгово развлекательном центре«Лотос Plaza».
Мультиплекс принял первых посетителей в 2014 году, его общая площадь составляет 2 500 м². Каждый зал оснащен современной звуковой и кинопроекционной системой, позволяющей просматривать фильмы в цифровом формате 3D. Горожане уже успели оценить высокий уровень обслуживания персонала, комфортабельные сидения в зоне отдыха, новинки кинопроката и современное оборудование.
Зрительные залы оснащены удобными креслами со специальными подставками для напитков, кондиционерами зима-лето, лестничными подсветками и местами для людей с ограниченными возможностями. В кинотеатре есть 2 VIP-зала с комфортабельными диванами и кнопкой вызова официанта для заказа напитков и блюд.
В холле киноцентра располагается зона отдыха и кино-бар, в котором гости запасаются напитками и закусками.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Мираж Синема» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
Акция «Фильмы недели» – билеты в кино по 200 рублей – действует с четверга по среду еженедельно. Фильмы, участвующие в акции «Фильмы недели», обозначены специальным значком на сайте сети "Мираж Синема".
Студент, лови халяву! Это реальный ЗАЧЕТ – 30% скидка на кино и 20% на попкорн с напитком! ЗАЧЕТная СКИДКА в Мираж Синема для студентов по вторникам и средам в течение всего дня! Главное – захвати в кинотеатр студенческий или зачетку! ● 30% СКИДКА НА БИЛЕТЫ В КИНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ √ при покупке билетов в кассах кинотеатров √ по вторникам и средам с первого до последнего сеанса (кроме праздничных дней) √ при предъявлении студенческого билета / зачетной книжки √ на стандартные места (не действует на VIP-места) √ на все фильмы √ не суммируется с другими акциями, льготами, специальными тарифами и предложениями √ скидка предоставляется владельцу студенческого билета. ● 20% СКИДКА НА КОМБО ПОПКОРН + НАПИТОК √ действует по вторникам и средам при условии покупки билетов в кино в кассах по акции «ЗАЧЕТная СКИДКА» и предъявлении студенческого билета / зачетной книжки. Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.
Многодетные семьи (3 и более детей) могут покупать билеты по фиксированное цене 150 руб. (предоставляется членам многодетных семей). Действует на фильмы с возрастными ограничениями «0+», «6+», «12+». Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготу. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.