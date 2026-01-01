Рейтинг кинотеатров Петрозаводска

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Закулисье реальности»
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1
Дом Культуры в ТРЦ «Тетрис»
ул. Мерецкова, 11, ТРЦ «Тетрис», 5 этаж
2
Премьер
ул. Правды, д. 38в
3
Мираж Синема Макси
пр. Ленина, 14, ТРЦ «Макси»
4 отзыва
4
Галактика
ул. Бумажников 12А
5
Мираж Синема Лотос Plaza
Лесной просп., 47, ТРК «Лотос Plaza»
1 отзыв
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