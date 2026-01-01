Оповещения от Киноафиши
Адрес
г. Петрозаводск, Лесной пр., д. 47а
Телефон

+7 (8142) 22-22-00

Фотографии ТРК «Лотос Plaza»

ТРК «Лотос Plaza» - один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Карелии площадью более 87 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРК «Лотос Plaza» расположен на выезде на международную трассу Санкт-Петербург—Норвегия, на пересечении двух основных транспортных магистралей Петрозаводска — Лесного проспекта и улицы Чапаева.

На территории торгово-развлекательного центра «Лотос Plaza» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (H&M, Reserved, Cropp Town, Mohito, Sinsay, House, Adidas, Reebok, Gloria Jeans, O'STIN, Befree, Zarina, Incity, Zolla, Quiksilver, Kari Belwest, Tamaris, Rikker, Podio, Respect, Империясумок, Karya, Alena Goretskaya и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазины товаров для дома, магазины подарков и аксессуаров (Gift, «Красный Куб»), популярные магазины детских товаров («Совёнок», Acoola), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», «Рив Гош», «Улыбка радуги» и др.), ювелирные салоны (585 Gold, «Адамас», «Линия Любви», SUNLIGHT, «Золотой Овен», Gala Collection и др.), магазины часов («Галерея времени», «Московское Время» и др.), туристическое агентство, салон оптики, книжный магазин «Буквоед», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС», «Теле2» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «ВТБ 24» и др.), студия маникюра, студия солярия, химчистка, аптека, зоомагазин и многое другое.

Кроме того, в ТРК «Лотос Plaza» функционируют современный многозальный кинотеатр «Мираж Синема», продовольственный гипермаркет «Сигма», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркет детских товаров «Детский мир», супермаркет спортивных товаров («Спортмастер» и др.), мебельные супермаркеты («Мебель Холл» и др.), крытый ледовый каток, детский развлекательный центр «Муравейник», норвежский веревочный парк «Norway Park Карелия», семейно-досуговый центр «Горка» (катание на ватрушках, роликовые и велосипедные дорожки, детский городок, кафе «Базилик»).

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («Макдональдс», ресторан «Крым», KFC, «АЛЬ-ШАРК», 3»3 пингвина», Hesburger, McDonald's, MyBox, Burger Fin и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Лотос Plaza» есть бесплатная автомобильная парковка на 240 машиномест.

Адрес:
г. Петрозаводск, Лесной пр., д. 47а

Как добраться?
Добраться до ТРК «Лотос Plaza» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ТЦ Сигма»

  • на автобусах № 1, 4, 9, 12, 14, 15, 26
  • на троллейбусах № 1, 8

Режим работы
Магазины ТРК «Лотос Plaza»: 09.00 – 22.00;
Гипермаркет «Сигма»: круглосуточно;
Кинотеатр «Мираж Синема»: 10.00 – 01.00;
Ледовая арена «Каток»: 10.00 – 22.00;
Веревочный парк «Карелия»: 10.00 – 20.00;
Ресторан «Макдональдс»: 07.00 – 23.00;
Ресторан «Крым»: 10.00 – 00.00.

