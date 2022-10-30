Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Петрозаводск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Петрозаводска
Кинотеатры
Мираж Синема Лотос Plaza
Отзывы о кинотеатре Мираж Синема Лотос Plaza
Отзывы о кинотеатре Мираж Синема Лотос Plaza
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Торговый центр
Отзывы о кинотеатре Мираж Синема Лотос Plaza
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
shans-ekaterina
30 октября 2022, 12:44
Оценка
Если бы было можно поставила бы минус пять! Детей привел учитель на сеанс, отстояв очередь в кассу кафе( т.к. основная касса не работает) стало известно, что на данный сеанс билеты только в приложении на их экране или в смартфоне. Хочу заметить в кино не ходит учитель каждый день и про все новшества знать не должна, а вот персонал должен сделать все возможное для комфорта посетителей,для их желания прийти снова! Но не тут-то было, после 10 минутного копания в экране, с привлечением случайных прохожих, для электронной покупки билетов, учитель оформила билеты не так, точнее не в том личном кабинете, выбрав не тот торговый комплекс, и что же это вина учителя?????почему нет человека, который подскажет?? Но зато конечно нарисовался человек- сотрудник кинотеатра, которая не только не спешила помочь, кино уже началось, просьбы пустить детей на сеанс и разобраться без из участия с билетами не были услышаны.и всей толпой дружно слушали лекцию сотрудника: я в возрасте и То разбираюсь, Боже мой! Ещё бы! Во-первых раз разбираетесь, помогли бы! Во-вторых, это ваша работа! В третьих вы каждый день там , а не раз в полгода, как неприятно, учитель как девочка стояла перед этой "умной" взрослой дамой. Вот так любят клиентов в синема. И что не мало важно инструкции нет о работе с приложением!!!!!повесьте рядом для быстроты исполнения, за нами стояла очередь так же не зная что делать и опаздала на сеанс!!! Прекрасный выходной в синема
30 октября 2022, 12:44
2
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Мираж Синема Макси
4 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
Техно-хоррор 1977 года с пугающей точностью предсказал будущее: откуда 49 лет назад все это могли знать?
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail