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Дом Культуры в ТРЦ «Тетрис»

Петрозаводск
Адрес
г. Петрозаводск, ул. Мерецкова, 11, ТРЦ «Тетрис», 5 этаж
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Телефон

+7 (981) 410-51-25

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Билеты от 350 ₽
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ТРК
Расположен в ТРЦ «Тетрис»

О кинотеатре

Дом Культуры это:

- три комфортных кинозала по 120 мест, широкая насыщенная репертуарная политика, кинофильмы по заказу, участвуем в программе "Пушкинская карта";

- многофункциональный зал на 220 мест для проведения конференций, презентаций, представлений, форумов, концертов и других мероприятий;
- кафе бистро – это большой светлый зал на 80 посадочных мест, столами с европосадкой, сценой для выступлений, видеопроектором и экраном. Отдельное уютное пространство с огромным столом для проведения деловых встречь, бизнес-завтраков, дней рождений. Проводим "под ключ" банкеты, фуршеты, школьные выпускные и прочие мероприятия. У нас быстро, вкусно, недорого!

- двухэтажный детский лабиринт, игровые комнатки с ковровым покрытием и макси-лего, комнаты для проведения мастер-классов 

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Парковка
7.5 Оцените
84 голоса
Билеты от 350 ₽
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Расписание сеансов в кинотеатре Дом Культуры в ТРЦ «Тетрис»
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 2 сеанса
14:55 от 350 ₽ 16:25 от 350 ₽ ...
Котята учатся летать
Котята учатся летать
Сегодня 1 сеанс
10:15 от 350 ₽ ...
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
Сегодня 1 сеанс
10:10 от 350 ₽ ...
Майкл
Майкл
Сегодня 1 сеанс
19:15 от 350 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

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84 голоса
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Фильмы в кинотеатре Дом Культуры в ТРЦ «Тетрис»

Завтра 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
14:55 от 350 ₽ 16:25 от 350 ₽
Котята учатся летать
Котята учатся летать семейный 2025, США
2D
10:15 от 350 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:10 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
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