Дом Культуры это:

- три комфортных кинозала по 120 мест, широкая насыщенная репертуарная политика, кинофильмы по заказу, участвуем в программе "Пушкинская карта";

- многофункциональный зал на 220 мест для проведения конференций, презентаций, представлений, форумов, концертов и других мероприятий;

- кафе бистро – это большой светлый зал на 80 посадочных мест, столами с европосадкой, сценой для выступлений, видеопроектором и экраном. Отдельное уютное пространство с огромным столом для проведения деловых встречь, бизнес-завтраков, дней рождений. Проводим "под ключ" банкеты, фуршеты, школьные выпускные и прочие мероприятия. У нас быстро, вкусно, недорого!

- двухэтажный детский лабиринт, игровые комнатки с ковровым покрытием и макси-лего, комнаты для проведения мастер-классов