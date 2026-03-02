Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Петрозаводска
Кинотеатры
Мираж Синема Лотос Plaza
Расписание сеансов кинотеатра «Мираж Синема Лотос Plaza»
Расписание сеансов кинотеатра «Мираж Синема Лотос Plaza»
Торговый центр
Сегодня
2
Завтра
3
ср
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
Горничная
триллер
2025, США
2D
22:40
от 330 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
21:05
от 530 ₽
22:00
от 330 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
21:35
от 380 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
22:45
от 200 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
22:10
от 530 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
20:40
от 380 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
