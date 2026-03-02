Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Мираж Синема Лотос Plaza»

Расписание сеансов кинотеатра «Мираж Синема Лотос Plaza»

Сегодня 2 Завтра 3 ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:40 от 330 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
21:05 от 530 ₽ 22:00 от 330 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
21:35 от 380 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
22:45 от 200 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
22:10 от 530 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
20:40 от 380 ₽
