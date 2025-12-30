Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Махачкалы Спектакли

Спектакли Махачкалы

Укрощение строптивой
12+
Комедия
Укрощение строптивой
16 марта в 18:30 Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
от 400 ₽
Барбоскины цирк
0+
Детский Цирк
Барбоскины цирк
29 марта в 12:00, 16:00 Дом дружбы
от 800 ₽
Айболит
6+
Кукольный Опера Детский
Айболит
7, 8 марта Дагестанский театр кукол
от 350 ₽
Бэла
6+
Драма
Бэла
30 марта в 14:30 Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
от 400 ₽
март
сб 7 вс 8 пн 16 вс 29 пн 30

В ближайшие дни

Айболит
6+
Кукольный Опера Детский
Айболит
7, 8 марта Дагестанский театр кукол
от 350 ₽
Укрощение строптивой
12+
Комедия
Укрощение строптивой
16 марта в 18:30 Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
от 400 ₽
Барбоскины цирк
0+
Детский Цирк
Барбоскины цирк
29 марта в 12:00, 16:00 Дом дружбы
от 800 ₽
Бэла
6+
Драма
Бэла
30 марта в 14:30 Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
от 400 ₽
Площадки
Дагестанский театр кукол
Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
Дом дружбы
Махачкала, пл. Ленина, 2
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
Махачкала, Расула Гамзатова, 38
Театральные подборки
Спектакли «Золотой маски» отправляются в путешествие: выбираем, что и где посмотреть Спектакли «Золотой маски» отправляются в путешествие: выбираем, что и где посмотреть Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус
Все подборки спектаклей
Рецензии на спектакли
Рецензия на «Три толстяка» Андрея Могучего: Сериал на сцене БДТ
30 декабря 2025 Рецензия на «Три толстяка» Андрея Могучего: Сериал на сцене БДТ
Рецензия на спектакль «Коллекционер» в МТЮЗ-е или опыт нравственного вакуума
16 декабря 2025 Рецензия на спектакль «Коллекционер» в МТЮЗ-е или опыт нравственного вакуума
Рецензия на мюзикл «Суини Тодд» на Таганке: Когда барбер берётся за бритву ради мести
13 октября 2025 Рецензия на мюзикл «Суини Тодд» на Таганке: Когда барбер берётся за бритву ради мести
Новости мероприятий
Умер выдающийся драматург Николай Коляда
Умер выдающийся драматург Николай Коляда 2 марта на 69-м году жизни скончался Николай Коляда — выдающийся драматург, режиссер и педагог, создатель одного из самых известных независимых театров России — Коляда-театр.
Написать
2 марта 2026 19:00
Как провести 8 Марта 2026 в Петербурге: концерты, спектакли и стендап и бурлеск в культурной столице
Как провести 8 Марта 2026 в Петербурге: концерты, спектакли и стендап и бурлеск в культурной столице Ищите, куда сходить в Петербурге 8 марта? Отыскали для вас все самое интересное: от спектаклей до бурлеска.  
Написать
2 марта 2026 13:00
Как провести 8 Марта 2026 в Москве: концерты, спектакли, бурлеск и стендап к международному женскому дню
Как провести 8 Марта 2026 в Москве: концерты, спектакли, бурлеск и стендап к международному женскому дню Афиша концертов, шоу и спектаклей к 8 Марта в Москве, которая поможет сделать праздник ярким и запоминающимся.  
Написать
2 марта 2026 12:00
Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше