Интерпретация киносказки «Красавица и Чудовище» в Дагестанском театре кукол

Спектакль «Красавица и Чудовище» представит захватывающую сценическую интерпретацию классической киносказки. Постановка основана на знаменитой версии Жана Кокто и включает в себя оригинальные кинематографические приемы, такие как «крупный план», монтажные переходы и панорамы. Это современное воплощение знакомой с детства истории станет близким и понятным зрителям всех возрастов.

О постановщиках

Режиссером спектакля выступает Олег Жюгжда, главный режиссер Гродненского театра кукол и заслуженный деятель искусств Беларуси. Он является лауреатом множества международных театральных конкурсов и премий, что подчеркивает высокое качество его работ.

Сценография и музыка

Сценография и куклы для спектакля разработаны Ларисой Микиной-Прободяк, художником Рязанского театра кукол. Музыкальное оформление создано Петром Макаровым, что добавляет дополнительную глубину и атмосферу в спектакль.

Не упустите возможность увидеть уникальную интерпретацию «Красавицы и Чудовища», которая обещает стать ярким событием театрального сезона!