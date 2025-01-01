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Красавица и Чудовище
Киноафиша Красавица и Чудовище

Спектакль Красавица и Чудовище

12+
Режиссер Олег Жюгжда
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Интерпретация киносказки «Красавица и Чудовище» в Дагестанском театре кукол

Спектакль «Красавица и Чудовище» представит захватывающую сценическую интерпретацию классической киносказки. Постановка основана на знаменитой версии Жана Кокто и включает в себя оригинальные кинематографические приемы, такие как «крупный план», монтажные переходы и панорамы. Это современное воплощение знакомой с детства истории станет близким и понятным зрителям всех возрастов.

О постановщиках

Режиссером спектакля выступает Олег Жюгжда, главный режиссер Гродненского театра кукол и заслуженный деятель искусств Беларуси. Он является лауреатом множества международных театральных конкурсов и премий, что подчеркивает высокое качество его работ.

Сценография и музыка

Сценография и куклы для спектакля разработаны Ларисой Микиной-Прободяк, художником Рязанского театра кукол. Музыкальное оформление создано Петром Макаровым, что добавляет дополнительную глубину и атмосферу в спектакль.

Не упустите возможность увидеть уникальную интерпретацию «Красавицы и Чудовища», которая обещает стать ярким событием театрального сезона!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 4 октября
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
11:00 от 350 ₽

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