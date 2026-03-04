Рецензия на спектакль «Чуковский» с Данилой Козловским в роли любимого сказочника

В афише пометка 18+ и это сбивает с толку: ведь речь о Корнее Чуковском. Но спектакль в театре Ермоловой не столько о сказках, сколько о жизни, утрате и чувстве вины. Любимые персонажи навещают писателя в больничной палате и задают совсем не детские вопросы. В главной роли - Данила Козловский.

Героев Корнея Чуковского - Тараканище, Мойдодыра, Айболита и других - все мы помним с детства. Но мало кто знает каким был сам сказочник. Как его звали на самом деле? Что он любил? Через какие трудности в жизни прошел?

Его личности и судьбе посвящен спектакль в московском театре Ермоловой. Главную роль в постановке исполняет Данила Козловский.

Об идее спектакля «Чуковский»: не детская история о сказочнике

В афише, рядом с названием постановки, указано: 18+. Это совсем не детский спектакль со множеством сложных тем и нецензурной лексикой. Можно подумать, что “снова современный режиссер решил привлечь внимание массовой публики”. Однако в жизни автора знаменитых сказок было мало волшебства.

Идея Саввы Савельева - режиссера постановки - в том, чтобы показать каким был настоящий Чуковский, почему всенародная любовь была для него в тягость и как слава, о которой он когда-то мечтал, стала испытанием.

Не смотря на сложности, сказки и их герои были важной частью жизни автора. Именно поэтому персонажи появляются на сцене вместе с реальными людьми. Словно сны наяву, где жители Лимпопо разговаривают с создателем, то расспрашивая, как потушить море, то стараются выручить муху из сетей паука.

Каков образ Чуковского в спектакле от театра Ермоловой?

Николай Корнейчуков родился в Петербурге в марте 1882. Знаменитым сказочником Корнеем Чуковским он станет много позже. Фамилия досталась ему от матери. Корнеями звали обоих его дедушек - отсюда и имя. В какой-то момент писатель официально сменил документы, а его дети унаследовали “писательскую” фамилию.

Первую стихотворную сказку Чуковский придумал в 1916, чтобы развеселить болеющего сына. К тому времени он уже был известным литературным критиком и переводчиком, дружил с писателями и поэтами.

Акцент в спектакле театра Ермоловой сделан на 20-х годах XX столетия. Это самый продуктивный этап в творческой жизни писателя. В этот период были изданы почти всего его знаменитые произведения: от «Мухи-Цокотухи» до «Федориного горя».

Как устроен спектакль о Чуковском на сцене театра Ермоловой?

Продолжительность спектакля Чуковский в театре Ермоловой - 2 часа 50 минут с одним антрактом.

За это время герои оказываются в разных этапах жизни писателя: иногда зритель видит молодого Чуковского, с горящими глазами и желанием дать своим персонажам самую лучшую сказочную жизнь. В некоторых сценах наоборот: действие происходит в больнице, где один из пациентов - пожилой мужчина, в котором сложно разглядеть создателя волшебных миров.

Чуковский: акт 1

Действо начинается как раз в лечебнице. Элегантный седовласый старик беседует с другими пациентами на самые разные темы. Однако их диалог не имеет особого смысла: эти разговоры нужны лишь для того, чтобы скрасить бесконечные больничные будни.

Настроение меняется, когда старик надевает объемную маску с огромным носом. Тут зритель понимает, что это и есть Корней Чуковский. Конечно, те, кто подготовились к спектаклю знают это с первых секунд. Ведь в роли писателя - Данила Козловский.

По сюжету спектакля у Чуковского День рождения! И благодаря празднику обыденность оживает: на сцену выходят пионеры в галстучках, звонкие барабанщики, пожарные в полном обмундировании и даже врачи присоединяются к праздничной суете. В какой-то момент среди “гостей” Чуковский замечает незнакомку и узнает в ней свою дочь Мурочку. Девочка умерла от костного туберкулеза, когда ей не было еще и 12. В дневниках писатель часто упоминал ее и с горечью рассказывал о том, как девочка два года боролась с болезнью, но с каждым днем ей было только хуже.

Если действо проходит в больнице, то зрители видят последний год жизни писателя. И это его последний День рождения - примерно через полгода он уедет из жизни в Кунцевской больнице.

Чуковский: акт 2

Второй акт - совсем иной. Он выглядит как что-то среднее между советским кукольным мультфильмом и сном при температуре 39.

На сцене появляются любимые персонажи: бегемот (тот самый, которого доставали из болота), лисички (которые доигрались со спичками), морские рыбки (пострадавшие от их проказ) и многие другие. Все они герои разных сказок Чуковского. Автор помогает своим зверям решать самые разные, иногда довольно забавные и странные, задачи.

В этом акте время перемешивается. В какие-то мгновения писатель возвращается из сказки в реальность, вспоминает сложные, травмирующие моменты жизни: потерю детей (в семье писателя было четверо детей, но трое умерли при жизни писателя), критику его стихов (Надежда Крупская не очень лестно отзывалась о его произведениях), позабытые заслуги прошлых лет (до литературного признания он занимался переводами, писал критические статьи, дружил с писателями и поэтами: Ахматовой, Маяковским, Блоком).

Небольшое отхождение от реальности в спектакле

Очевидным из дневников писателя является лишь то, что смерть детей - особенно совсем еще малышки Муры - стала для него огромной трагедией. В строках он часто винит себя за то, что не смог ее спасти. О том, что критика ( в том числе со стороны власти) и в целом, сложная ситуация в стране в годы пика его популярности, сильно повлияли на его жизнь - Чуковский не писал.

Возможно, режиссеру захотелось добавить драматургии и отразить в спектакле не только личное из жизни писателя, но и показать проблемы творческих людей того времени.

Данила Козловский в образе Чуковского на сцене театра Ермоловой

Это первая главная театральная роль артиста после трехлетнего перерыва. Многие критики назвали это возвращение ярким, кто-то - триумфальным. Даниле Козловскому удивительно точно удалось показать и молодого писателя и старика, пережившего множество трагедий.

Создается ощущение, что эта роль Чуковского писалась именно для него. Один из ключевых моментов спектакля - стихотворение Пастернака «Гамлет». Чуковский много писал о творчестве поэта в дневниках и критических статьях. А Козловский - получил «Золотую маску» за роль Гамлета в постановке Додина.

У этой истории открытый финал. Зрители видят Чуковского в фантазии, где рядом с ним его взрослая дочь (которой не суждено было повзрослеть) и яркие герои его сказочных вселенных. В этом мире - он счастлив. Как и те, кто с самого детства знает и любит его стихи.

И судя по отзывам на спектакль Чуковский в МДТ Ермоловой - зрители прощают неточности и благодарят за возможность снова, уже взрослыми, увидеть любимых героев детства и познакомиться с их создателем.