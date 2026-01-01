Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Фильмы в прокате в Махачкале
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Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Майкл
Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
8.0
Билеты
Закулисье реальности
Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика
2026, США
7.0
Билеты
Кощей. Тайна живой воды
Российский мультфильм для всей семьи о Кощее, который сражается за свое семейное счастье
анимация
2026, Россия
6.0
Билеты
Мандалорец и Грогу
Полнометражные приключения Дина Джарина и его милейшего подопечного
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
7.0
Билеты
Обсессия
Заветное желание влюбленного парня сбывается, но оборачивается кошмаром. Мистический хоррор о невероятной любви
ужасы
2025, США
7.0
Билеты
Момо
Маленькая сиротка с волшебными способностями противостоит похитителям времени
семейный, фэнтези
2025, Германия
6.0
Билеты
Следствие ведут овечки
Детективное фэнтези для всей семьи о стаде овец, которые расследуют смерть своего пастуха
комедия, детектив, боевик
2026, Ирландия
8.0
Билеты
Джек Райан: Призрачная война
боевик, драма, триллер
2026, США
5.0
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Пассажир
ужасы
2026, США
5.0
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200-500₽
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