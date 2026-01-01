Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Махачкалы Театры и концертные площадки Дагестанский театр кукол

Дагестанский театр кукол

Махачкала
Адрес
Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
Показать на карте
Телефон

+7 (8722) 67 07 31

Позвонить

О месте

Дагестанский государственный театр кукол в Махачкале был основан в 1941 году и с первых дней работы начал активно сотрудничать с дагестанскими драматургами.

В 1970-х годах в театре начался новый творческий подъём: репертуар стал богаче и разнообразнее. А в 1980-е годы он уже сам организовывал различные мероприятия и фестивали.

Начало XXI века ознаменовалось для театра ещё более активной работой: он сотрудничал с режиссёрами, художниками и композиторами из разных городов России и других стран.

Вместимость

Зрительный зал Дагестанского театра кукол рассчитан на 220 мест.

Как добраться

Ближайшие остановки общественного транспорта «Гамзатова д.64» и «Гостиница Ленинград» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

У Дагестанского театра кукол нет собственной парковки для посетителей, но вы сможете припарковать ваш автомобиль на общедоступной бесплатной парковке на 35 мест, которая располагается напротив Русского драматического театра им. М. Горького (эти театры расположены по соседству).

Афиша Дагестанский театр кукол

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 марта
Айболит кукольный, опера, детский
11:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽
8 марта
Айболит кукольный, опера, детский
11:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽

События в других местах

Барбоскины цирк
0+
Детский Цирк
Барбоскины цирк
29 марта в 16:00 Дом дружбы
от 800 ₽
Сатья. Разговоры о главном: любовь, энергия и наши страхи
18+
Лекция
Сатья. Разговоры о главном: любовь, энергия и наши страхи
18 марта в 19:00 Дом дружбы
от 1800 ₽
ДиДюЛя. Этника, фолк, фьюжн, этно-рок
6+
Этно Фолк
ДиДюЛя. Этника, фолк, фьюжн, этно-рок
25 апреля в 19:00 Дом дружбы
от 2000 ₽
Sinteza Orchestra «Караоке с оркестром»
6+
Поп
Sinteza Orchestra «Караоке с оркестром»
8 апреля в 19:00 Дом дружбы
от 1300 ₽
Укрощение строптивой
12+
Комедия
Укрощение строптивой
16 марта в 18:30 Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
от 400 ₽
Ева Власова
12+
Поп
Ева Власова
21 мая в 20:00 Дагестанская филармония им. Татама Мурадова
от 3000 ₽
Бэла
6+
Драма
Бэла
30 марта в 14:30 Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
от 400 ₽
Барбоскины цирк
0+
Детский Цирк
Барбоскины цирк
29 марта в 12:00 Дом дружбы
от 800 ₽
Другие площадки
Дагестанский театр кукол
Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
Дом дружбы
Махачкала, пл. Ленина, 2
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
Махачкала, Расула Гамзатова, 38
Театральные подборки
Спектакли «Золотой маски» отправляются в путешествие: выбираем, что и где посмотреть Спектакли «Золотой маски» отправляются в путешествие: выбираем, что и где посмотреть Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше