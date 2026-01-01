Дагестанский государственный театр кукол в Махачкале был основан в 1941 году и с первых дней работы начал активно сотрудничать с дагестанскими драматургами.

В 1970-х годах в театре начался новый творческий подъём: репертуар стал богаче и разнообразнее. А в 1980-е годы он уже сам организовывал различные мероприятия и фестивали.

Начало XXI века ознаменовалось для театра ещё более активной работой: он сотрудничал с режиссёрами, художниками и композиторами из разных городов России и других стран.



Вместимость

Зрительный зал Дагестанского театра кукол рассчитан на 220 мест.



Как добраться

Ближайшие остановки общественного транспорта «Гамзатова д.64» и «Гостиница Ленинград» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

У Дагестанского театра кукол нет собственной парковки для посетителей, но вы сможете припарковать ваш автомобиль на общедоступной бесплатной парковке на 35 мест, которая располагается напротив Русского драматического театра им. М. Горького (эти театры расположены по соседству).