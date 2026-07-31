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Киноафиша Махачкалы Спектакли Октябрь

Афиша спектаклей на октябрь в Махачкале

сентябрь
сб 12 сб 26
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ноябрь
пт 6 пн 9 пт 13 пн 16 пн 23 пт 27 пн 30
декабрь
пт 18
Лудильщики (на лакском языке с переводом)
12+
Драма

Лудильщики (на лакском языке с переводом)

2 октября в 18:30 Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
от 400 ₽
Укрощение строптивой
12+
Комедия

Укрощение строптивой

16 октября в 18:30 Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
от 400 ₽
Бэла
6+
Драма

Бэла

19 октября в 14:30 Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
от 400 ₽
Машади Ибад
12+
Комедия Музыка

Машади Ибад

23 октября в 18:30 Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
от 400 ₽
Красавица и Чудовище
12+
Детский

Красавица и Чудовище

24 октября в 11:00 Дагестанский театр кукол
от 350 ₽
Материнское поле (на русском языке)
12+
Премьера Драма

Материнское поле (на русском языке)

26 октября в 15:00 Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
от 400 ₽

Площадки

Дагестанский театр кукол
Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
Дом дружбы
Махачкала, пл. Ленина, 2
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
Махачкала, Расула Гамзатова, 38
Цирк-шапито «София»
Махачкала, просп. Петра I, 24
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