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Афиша театров Махачкалы на 24 октября

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Красавица и Чудовище
12+
Детский

Красавица и Чудовище

24 октября в 11:00 Дагестанский театр кукол
от 350 ₽

Площадки

Дагестанский театр кукол
Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
Дом дружбы
Махачкала, пл. Ленина, 2
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
Махачкала, Расула Гамзатова, 38
Цирк-шапито «София»
Махачкала, просп. Петра I, 24
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