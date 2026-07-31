Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Афиша театров Махачкалы на 24 октября
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Красавица и Чудовище
24 октября в 11:00
Дагестанский театр кукол
от 350 ₽
Площадки
Дагестанский театр кукол
Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
Дом дружбы
Махачкала, пл. Ленина, 2
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
Махачкала, Расула Гамзатова, 38
Цирк-шапито «София»
Махачкала, просп. Петра I, 24
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Рецензии на спектакли
31 июля 2026
Рецензия на мюзикл «Вальс-бостон» в Театре Эстрады: Розенбаум, острые козырьки и Колыма
29 апреля 2026
Рецензия на спектакль «Великий комбинатор» в театре Ленком: Деньги, джаз и авантюра
4 марта 2026
Рецензия на спектакль «Чуковский» с Данилой Козловским в роли любимого сказочника
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