Концерты Махачкалы

Концерты Махачкалы

Татьяна Буланова
12+
Поп
Татьяна Буланова
30 марта в 19:00 Дом дружбы
от 2500 ₽
ДиДюЛя
6+
Поп Рок Фолк
ДиДюЛя
25 апреля в 19:00 Дом дружбы
от 2000 ₽
Интнил-хьхьу
Фолк
Интнил-хьхьу
23 марта в 18:30 Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
от 1000 ₽
Ева Власова
12+
Поп
Ева Власова
21 мая в 20:00 Дагестанская филармония им. Татама Мурадова
от 3000 ₽
Sinteza Orchestra «Караоке с оркестром»
6+
Поп
Sinteza Orchestra «Караоке с оркестром»
8 апреля в 19:00 Дом дружбы
от 1300 ₽
ДиДюЛя. Этника, фолк, фьюжн, этно-рок
6+
Этно Фолк
ДиДюЛя. Этника, фолк, фьюжн, этно-рок
25 апреля в 19:00 Дом дружбы
от 2000 ₽
март
пн 23 пн 30
апрель
ср 8 сб 25
май
чт 21

Площадки
Дагестанская филармония им. Татама Мурадова
Махачкала, Максима Горького, 1
Дом дружбы
Махачкала, пл. Ленина, 2
