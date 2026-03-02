Оповещения от Киноафиши
Концерты Махачкалы
Концерты
Концерты Махачкалы
12+
Поп
Татьяна Буланова
30 марта в 19:00
Дом дружбы
от 2500 ₽
6+
Поп
Рок
Фолк
ДиДюЛя
25 апреля в 19:00
Дом дружбы
от 2000 ₽
Фолк
Интнил-хьхьу
23 марта в 18:30
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
от 1000 ₽
12+
Поп
Ева Власова
21 мая в 20:00
Дагестанская филармония им. Татама Мурадова
от 3000 ₽
6+
Поп
Sinteza Orchestra «Караоке с оркестром»
8 апреля в 19:00
Дом дружбы
от 1300 ₽
6+
Этно
Фолк
ДиДюЛя. Этника, фолк, фьюжн, этно-рок
25 апреля в 19:00
Дом дружбы
от 2000 ₽
В ближайшие дни
Фолк
Интнил-хьхьу
23 марта в 18:30
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
от 1000 ₽
12+
Поп
Татьяна Буланова
30 марта в 19:00
Дом дружбы
от 2500 ₽
6+
Поп
Sinteza Orchestra «Караоке с оркестром»
8 апреля в 19:00
Дом дружбы
от 1300 ₽
6+
Поп
Рок
Фолк
ДиДюЛя
25 апреля в 19:00
Дом дружбы
от 2000 ₽
6+
Этно
Фолк
ДиДюЛя. Этника, фолк, фьюжн, этно-рок
25 апреля в 19:00
Дом дружбы
от 2000 ₽
12+
Поп
Ева Власова
21 мая в 20:00
Дагестанская филармония им. Татама Мурадова
от 3000 ₽
Площадки
Дагестанская филармония им. Татама Мурадова
Махачкала, Максима Горького, 1
Дом дружбы
Махачкала, пл. Ленина, 2
Новости мероприятий
Умер выдающийся драматург Николай Коляда
2 марта на 69-м году жизни скончался Николай Коляда — выдающийся драматург, режиссер и педагог, создатель одного из самых известных независимых театров России — Коляда-театр.
Написать
2 марта 2026 19:00
Как провести 8 Марта 2026 в Петербурге: концерты, спектакли и стендап и бурлеск в культурной столице
Ищите, куда сходить в Петербурге 8 марта? Отыскали для вас все самое интересное: от спектаклей до бурлеска.
Написать
2 марта 2026 13:00
Как провести 8 Марта 2026 в Москве: концерты, спектакли, бурлеск и стендап к международному женскому дню
Афиша концертов, шоу и спектаклей к 8 Марта в Москве, которая поможет сделать праздник ярким и запоминающимся.
Написать
2 марта 2026 12:00
